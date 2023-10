Er ist einer der erfolgreichsten US-Rapper der letzten zehn Jahre. Acht Studioalben veröffentlicht Drake seit 2010, mit der Veröffentlichung seiner neuesten LP kündigt er gleichzeitig eine Pause an - aus gesundheitlichen Gründen.

Der kanadische Star-Rapper Drake hat eine Karrierepause aus gesundheitlichen Gründen angekündigt. Er werde eine Auszeit von "einem Jahr oder länger" nehmen, um "wieder auf die Beine zu kommen", sagte der 36-jährige Rapper im Radioprogramm "Table For One". Es handle sich um "nichts Ernstes", er habe aber seit Jahren "alle möglichen komischen Probleme mit dem Magen" und wolle sich nun um seine Gesundheit kümmern.

Er werde "eine Zeitlang keine Musik machen", sagte Drake weiter und sprach zudem von Verpflichtungen, die er gegenüber Menschen erfüllen wolle, "denen ich Dinge versprochen habe". Der fünffach mit dem Grammy ausgezeichnete Drake kündigte seine Karrierepause wenige Stunden nach der Veröffentlichung seines neuen Albums "For All The Dogs" an. Er arbeitete dafür mit Kollegen wie 21 Savage, J. Cole, SZA, Sexyy Red oder Bad Bunny zusammen. Sein voriges Album "Honestly, Nevermind" war im Juni 2022 erschienen. Ob sich die Auszeit auch auf bereits geplante Konzerte auswirkt, war zunächst unklar.

Drake reiht sich ein in eine Reihe von Musikern, die in letzter Zeit aus gesundheitlichen Gründen eine Pause eingelegt oder Tourdaten abgesagt haben. Im Juli gab Madonna bekannt, dass sie ihre Tournee um drei Monate verschiebt, nachdem sie im Monat zuvor mit einer schweren bakteriellen Infektion ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Letzten Monat gab Bruce Springsteen bekannt, dass er seine Tourdaten im September wegen eines Magengeschwürs, einer Art Wunde in der Magenschleimhaut oder im Dünndarm, verschiebt.