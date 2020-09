Ihre Ehe hielt nur kurz, doch noch immer sind Drew Barrymore und Tom Green voll des Lobes füreinander. In Barrymores Show gab es nun nach 15 Jahren Funkstille ein emotionales Wiedersehen - inklusive Liebeserklärung.

Ganze 15 Jahre hatten Schauspielerin Drew Barrymore und Comedian Tom Green kein Wort mehr miteinander gesprochen. Doch jetzt lud Barrymore ihren Ex-Mann in ihre Show ein, um in Erinnerungen zu schwelgen. "Ich habe mich immer zu Visionären, Komikern und Menschen hingezogen gefühlt, die mich zum Lachen bringen", führt Barrymore Green ein. Ihn habe sie dermaßen anziehend gefunden, dass sie einen von ihnen geheiratet habe. Green richtete daraufhin Grüße von seinen Eltern an seine Ex-Frau aus und sagte: "Sie freuen sich für dich. Wir mögen es sehr, dir dabei zuzusehen, wie du großartige Dinge machst."

Auch Barrymore war voll des Lobes und hatte zeitweise sogar Tränen in den Augen: "Ich liebe deine Eltern und ich liebe dich". Es sei schön, sich nach all der Zeit zu sprechen und die vergangene Zeit Revue passieren zu lassen. "Ich feiere dein Leben und das habe ich immer und das werde ich auch immer", so Barrymore.

Im Interview tauschten die Ex-Partner sichtlich gerührt gemeinsame Erinnerungen aus. Dabei ging es unter anderem um einen Brand in Barrymores Haus im Jahr 2001, bei dem nicht nur ihr Hund sie gerettet hatte, sondern vor allem Green "Licht" in die Situation gebracht habe. Green hatte sogar eine Tasse dabei, auf der ein Foto von Barrymore mit Halskrause zu sehen ist. Ein Freund hatte die Tasse nach einem Yoga-Unfall der Schauspielerin gemacht und dem Paar geschenkt. Green hatte sie all die Jahre aufbewahrt und scherzte, er habe das nur getan, damit er eines Tages in ihrer Show daraus trinken könne.

Barrymore und Green hatten sich am Set für den Film "3 Engel für Charlie" im Jahr 2000 kennengelernt. Im Juli 2001 folgte die Hochzeit. Nach nur etwas mehr als einem Jahr und drei Monaten Ehe ließ sich das Paar aber wieder im Oktober 2002 scheiden. Im Juli 2012 heiratete Barrymore den Kunsthändler Will Kopelman. Die Ehe wurde 2016 wieder geschieden. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann hat die Schauspielerin zwei Töchter im Alter von acht und sechs Jahren.