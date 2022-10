Bauer Patrick schießt sich vollends ins Aus, Cosimo ist endlich ein Gewinner und die Dürrs haben auf dem Schlachtfeld verloren. Die vorletzte Folge vom "Sommerhaus der Stars" hat auch was Gutes: Endlich wird Patrick der Saft abgedreht.

"Du bist nicht die stärkste, sondern hier die schwerste Frau", disst Bauer Patrick seine Partnerin und es soll nicht das letzte Mal an diesem Tage gewesen sein. Im Sommerhaus kippt aktuell mächtig die Stimmung, was zum einen daran liegt, dass die Antonia "dumm im Kopf ist, keinen Biss hat" und einfach "gar nix kann", zum anderen, dass sich die "Sidekicks" jetzt "gegen die Originals" auflehnen.

Was war eigentlich zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Fakt ist: Die Nachzügler verkünden den "Platzhirschen" ihre Daseinsberechtigung im Haus und hey, Bauer Patrick: Könntest du es bitte lassen, dich ständig abwertend über die Körper von Frauen zu äußern? So faselt er über Vanessa, sie habe keine Kurven, an ihr sei weder etwas dran noch etwas echt und leider war ja seine Antonia früher mal "dicklich", wovon sie noch immer "ein breites Becken" habe, was gewiss auch an ihrem Essverhalten läge.

Man könnte dem widerlichen Bodyshaming des Bauern auch mit einem leicht abgewandelten Spruch aus Dürrs "Mindset" kontern und sagen: "Hoffentlich fliegst du für deine frauenverachtenden Aussagen auf der Stelle raus!" Denn die Art, wie er vor allem seine Partnerin immer wieder öffentlich bloßstellt, sie beschämt und manipuliert, sie ist nur schwer zu ertragen.

"Baby bitte! Ich kriege keine Luft mehr!"

Wir brauchen jetzt ein bisschen Positivität. Juhu! Cosimo und Natalie gewinnen die "Exit-Challenge" gegen die Dürrs! Das liegt sicherlich auch an der genialen, psychischen Kriegsführung des Checkers vom Neckar, der Stephen bereits vor dem Spiel lässig fragt: Habt Ihr Lust zu verlieren? Während die Männer an Seilen befestigte Körbe in der Luft halten, müssen die Frauen in den Korb des Gegners kleine Sandsäcke werfen. Während Dürr barmt: "Baby bitte! Ich kriege keine Luft mehr!", fängt Cosimo zu singen und zu tanzen an.

Natüüüüürlich hat Stephen nur verloren, weil sein Korb am Ende schwerer war als er selbst. "Das ist einfach Physik." Aber: "Auf dem Schlachtfeld verlieren, ist besser als rausgewählt werden."

Während "die Originals" sich mit den "Sidekicks" im "Tornado-Saufen" messen, steht Antonia ganz allein vor einem Berg Abwasch. Und, klar ist sie dann "abgefuckt", weil ihr "keiner helfen wollte"! Kein Tag vergeht, an dem sie von ihrem Partner nicht herablassend behandelt wird. So auch in der Höhen-Challenge: "Ich halte dir die Stange".

Die 22-Jährige, die an Höhenangst leidet, überwindet sich und wächst über sich hinaus. Sie klettert, sie weint, sie unterstützt Patrick, wo sie nur kann, während er gewohnt abfällig sagt, als es ihr nicht gelingt, das zu erspielende Herz ordentlich zu verstauen: "Ich mach den Spider-Man an der Wand und die kriegt nicht mal die Tasche auf."

Bauchweh des Todes

Kurz nach dem Spiel erleidet Antonia eine Panikattacke. Tränen kullern über ihre Wange. Sie atmet schwer. Ihr Freund ignoriert die traurige Verfassung, in der sich sein "Schatz" befindet und ist einmal mehr nur auf sich "fokussiert": "Ich habe Bauchweh des Todes." Schließlich entgegnet er: "Ich kämpfe am allerliebsten für zwei, dann weiß ich, dass ich es richtig gemacht hab."

Das Höhenspiel gewinnen "die Vollzeit-Influencer". Aber leider währt die Freude darüber nur kurz, denn der Fokus wird schon wieder auf die verbalen Entgleisungen des toxischen Landwirtes gelegt. Der setzt seiner Antonia erneut immens zu. "Ich weiß nicht, was heute mit dir los war! Du hast das Funkeln in deinen Augen verloren", piesackt er sie nach dem zweiten, verlorenen Spiel in der letzten Folge vor dem Finale.

Als Antonia sich zurückzieht und ihm sagt, sie befürchte, krank zu werden, sagt er: "Im Kopf vielleicht! (…) Mit dir gewinnt man keinen Blumentopf. (…) Ich sehe da keinen Biss." Und ein weiteres Mal träufelt er ihr ein, dass mit ihr etwas nicht stimme: "Es muss an deinem Kopf liegen, Schatz!"

Auch den anderen Sommerhäuslern entgeht nicht, wie sehr der Bauer seiner Partnerin immer für alles die Schuld in die Schuhe schiebt. Machen wir es stattdessen wie Cosimo: Lassen wir den Manipulator links liegen und spielen lieber "Reise nach Eskimo".