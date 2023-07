Weltruhm und ein prall gefülltes Bankkonto schützen nicht davor, schwer zu erkranken. Schauspieler Matt Damon hat das erfahren müssen, wie er jetzt in einem Interview erzählt. Seine Ehefrau konnte demnach wohl Schlimmeres verhindern.

Als er inmitten eines schwierigen Projekts steckte, bewahrte Matt Damons Frau den Schauspieler davor, schwer zu erkranken. Der Schauspieler drohte, während der Dreharbeiten zu einem nicht weiter benannten Film in eine Depression zu rutschen, wie er nun in einem Interview erzählte. Hilfe erhielt er in dieser schweren Zeit von seiner Partnerin Luciana Barroso.

Rat und Nothilfe bei Suizid-Gefahr und Depressionen Bei Suizidgefahr: Notruf 112

Deutschlandweites Info-Telefon Depression, kostenfrei: 0800 33 44 5 33

Beratung in Krisensituationen: Telefonseelsorge (0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222, Anruf kostenfrei) oder Kinder- und Jugendtelefon (Tel.: 0800/111-0-333 oder 116-111)

Bei der Deutschen Depressionshilfe sind regionale Krisendienste und Kliniken zu finden, zudem Tipps für Betroffene und Angehörige.

In der Deutschen Depressionsliga engagieren sich Betroffene und Angehörige. Dort gibt es auch eine E-Mail-Beratung für Depressive.

Eine Übersicht über Selbsthilfegruppen zur Depression bieten die örtlichen Kontaktstellen (KISS).

Ohne den Filmtitel verraten zu wollen, berichtete Damon im Gespräch mit "Jake's Takes" von den frustrierenden Dreharbeiten: "Und ich erinnere mich, dass ich auf halbem Weg durch die Produktion war und noch Monate vor mir hatte, dass ich meine Familie irgendwohin mitgenommen hatte und es für sie lästig war, und ich erinnere mich, dass meine Frau mir half, als ich in eine Depression verfiel ..."

Seine Frau hätte ihm schlicht "Wir sind jetzt hier" gesagt, was die Arbeit für ihn wieder in die richtige Perspektive gerückt hätte, wie er beschreibt. Weiter sagte Damon, er verdanke es zum großen Teil seiner Frau, ein professioneller Schauspieler zu sein. Von ihr hätte er gelernt, "alles zu geben, auch wenn man weiß, dass es die Mühe nicht wert sein wird". Diese Einstellung mache für ihn einen Profi aus: "Und dabei hat sie mir wirklich geholfen."

Damon und Barroso sind seit 18 Jahren verheiratet. Das Paar hat vier Töchter. Die beiden lernten sich einst in einer Bar kennen, in der die heute 46-Jährige damals als Kellnerin arbeitete. Normalerweise halten die beiden ihr Privatleben eher von der Öffentlichkeit fern. In der Vergangenheit bekräftigte Matt Damon aber bereits mehrfach, welche hohe Bedeutung seine Ehefrau für ihn in seinem Privat- und Berufsleben darstellt.