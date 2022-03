Irgendwann ist immer das erste Mal. Sogar in einem Leben, das schon 95 Jahre währt. So zeigt das britische "Vogue"-Magazin aus gegebenem Anlass nun erstmals ein Foto der Queen auf seinem Cover. Elizabeth II. präsentiert sich unterdessen mal wieder in der Öffentlichkeit - mit Gehstock.

Queen Elizabeth II. ist auf dem neuen Cover der britischen "Vogue" zu sehen. Anlässlich ihres 70. Thronjubiläums ehrt die Modezeitschrift die Monarchin in der April-Ausgabe mit einer Coverstory inklusive Titelbild.

Es ist das erste Mal, dass die Queen in Form eines Fotos auf dem Cover der Zeitschrift zu sehen ist. Das Titelbild wurde 1957 von Antony Armstrong Jones, dem damaligen Ehemann ihrer Schwester Prinzessin Margaret, fotografiert. Es zeigt die junge Königin im Alter von 31 Jahren. Zuvor hatte "Vogue" die Queen zweimal in Form von Illustrationen auf dem Titel gezeigt: 1947 anlässlich ihrer Hochzeit mit Prinz Philip und 1977 zu ihrem Silberjubiläum.

"Die Queen ist gerade einmal zehn Jahre jünger als die 'Vogue' selbst", heißt es in dem Artikel der Zeitschrift. Sie sei eine der "meistfotografierten Frauen der Welt" und eines der "standhaftesten Gesichter in den Seiten dieser Zeitschrift". Erstmals wurden Bilder von ihr als Einjährige 1927 in der britischen "Vogue" abgedruckt. Es folgten zahlreiche Aufnahmen royaler Hochzeiten sowie vieler Jubiläen.

Empfang auf Schloss Windsor

In Fleisch und Blut konnte man Elizabeth II. dagegen nun mal wieder auf Schloss Windsor erleben. Nach ihrer Corona-Infektion und zahlreichen Terminabsagen empfing sie zum ersten Mal wieder eine größere Anzahl an Gästen auf ihrem Anwesen.

Strahlend nahm die Monarchin die Gäste in Empfang und zeigte sich dabei fröhlich und interessiert in den einzelnen Gesprächen. Immer in ihrer Hand: ein edler Gehstock, auf den sie sich in einigen Momenten stützte.

Die britische Königin begrüßte unter anderem die Chefin des berühmten Porzellan- und Emaille-Herstellers Halcyon Days, Pamela Harper, und deren Ehegatten. Die Königsfamilie wird seit Jahrzehnten von dem Traditionsunternehmen aus Knightsbridge beliefert. Ein bereits geplantes Treffen im Jahr 2020 zum 70-jährigen Firmenjubiläum wurde damals aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Seit 6. Februar 1952 auf dem Thron

Während sie verschiedene Gäste empfing, hielt sich die Queen an ihrem Gehstock fest. (Foto: IMAGO/i Images)

Die Queen trug ein weißes Kleid mit Blumenmuster und eine schwarze Handtasche. Um einige luxuriöse Kunstwerke besser sehen zu können, griff sie auf eine Halbmondbrille zurück. Ihren nächsten öffentlichen Auftritt wird die Queen voraussichtlich am kommenden Dienstag beim Gedenkgottesdienst zu Ehren ihres verstorbenen Mannes Prinz Philip in der Westminster Abbey wahrnehmen.

Queen Elizabeth II., die im April ihren 96. Geburtstag feiert, sitzt seit dem 6. Februar 1952 auf dem britischen Thron - so lange, wie noch kein Monarch zuvor. Höhepunkt der Feierlichkeiten zu ihrem Platinjubiläum werden die Tage vom 2. bis 5. Juni sein.