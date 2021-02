Schluss mit "One More Time"

Über Jahrzehnte setzt das französische Duo Daft Punk Maßstäbe in der elektronischen Musik. Auf künstlerische Weise geben die beiden Gründer jetzt das Ende ihrer Zusammenarbeit bekannt - und bleiben dabei ihrem stets roboterartigen Auftreten treu.

Die französische Elektro-Band Daft Punk hat überraschend seine Trennung bekannt gegeben. In einem Youtube-Video verabschiedet sich das Duo nach 28 Jahren von seinen Fans. Kathryn Frazier, die langjährige Presseagentin der beiden Musiker, bestätigte die Trennung dem Musikportal "Pitchfork", nannte aber keine Gründe. Das veröffentlichte Video sei das entsprechende Statement der beiden, erklärte sie zudem der Deutschen Presse-Agentur.

In dem acht Minuten langen Film sind die Jahreszahlen "1993-2021" eingeblendet. Das Elektro-Duo hatte sich 1993 gegründet. Das als "Epilog" betitelte Video zeigt Szenen aus dem 2006 erschienenen Film "Electroma". Das insgesamt 90-minütige Science-Fiction-Roadmovie der beiden Künstler erzählt die Geschichte von zwei Robotern, die Menschen werden wollen. Für beide Figuren endet der Film tragisch: Einer von ihnen explodiert, der andere läuft am Ende brennend durch die Gegend.

Hinter Daft Punk stecken die Franzosen Thomas Bangalter und Guy-Manuel de Homem-Christo. Bei Auftritten in der Öffentlichkeit trugen sie stets roboterartige Helme. Sie sind weltbekannt, können sich aber überall unerkannt bewegen. Seinen größten Hit hatte das Duo 2013 mit dem Song "Get Lucky". Das Album "Random Access Memories" war damit wohl nun auch das letzte Studioalbum des Duos.

Bangalter und Homem-Christo machten sich zunächst in Klubs einen Namen und konnten mit dem Song "Da Funk" 1995 einen ersten Hit landen. Ihr Debütalbum "Homework" (1997) gilt als Meilenstein der elektronischen Tanzmusik. 2001 folgte mit "Discovery" das zweite Studioalbum, welches durch die Chart-Hits "One More Time" und "Harder, Better, Faster, Stronger" noch erfolgreicher war. Mittlerweile gelten Daft Punk als einflussreiche Größen in der Elektroszene.