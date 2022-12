Ihren Durchbruch als Model feiert Elle Macpherson bereits vor 40 Jahren. Doch nach wie vor weiß sie, die Blicke auf sich zu ziehen, etwa mit einem ihrer jüngsten Instagram-Posts. Dabei erklärt sie auch, wie sie sich ihren Spitznamen "The Body" noch immer verdient.

In den 80er-Jahren bekam Elle Macpherson den Spitznamen "The Body" verpasst - und der gilt für die heute 58-Jährige noch immer. So rekelt sie sich nun in einem neuen Instagram-Post im Mikro-Bikinihöschen und mit kurzem Wollpullover an einer Wand.

In der Bildunterschrift und einem dazugehörigen Interview erklärt sie, worauf es ihr im Leben vor allem ankomme: Achtsamkeit: "Mit Atemübungen und Meditation kümmere ich mich jeden Tag um meinen Kopf, Körper und Geist", so Macpherson.

Sie würde jeden Morgen 25 Minuten meditieren, erklärt sie weiter. "Ich versuche, mein Leben in einem fortwährenden Fluss meditativer Verbindung zu leben, anstatt nur zu bestimmten Zeiten", so das einstige Topmodel.

Yoga, Sauna und ein Ritual

Dem Magazin "Body and Soul" verriet Macpherson noch weitere Lifestyle-Geheimnisse. Demnach steht morgens auch noch Yoga oder ein Vier-Minuten-Workout von Zach Bush auf ihrem Programm. Davor trinkt sie Wasser mit Limettensaft, danach einen Matcha.

Abends beschließt sie den Tag in ihrer Infrarot-Sauna, auf die eine kalte Dusche folgt. "Das ist großartig für die Entgiftung, um das Immunsystem zu stärken, für die lymphatische Unterstützung und zur Entspannung", schwärmt Macpherson. Danach gibt es einen bestimmten Schlaftee. Im Bett führt das Model zudem ein kleines Ritual durch: "Ich lege meine Hände auf meinen Solar Plexus, denke darüber nach, für was ich dankbar bin an diesem Tag und drifte in friedlichen Schlaf."

Auch zu ihrer Ernährung äußert sich Macpherson, die Veganerin ist. Demnach kauft sie nur auf dem Wochenmarkt ein, ihr Lieblingsessen sei eine Miso-Pilz-Suppe mit japanischen Süßkartoffeln nach einem Rezept von Dr. Sara Siso.

Überraschend: Wenn es um den Sport geht, hat "The Body" gar keinen strikten Trainingsplan. "Ich wähle Aktivitäten, bei denen ich draußen bin, so nah an der Natur wie möglich - Wandern, Fahrradfahren, Schwimmen oder einfach an der frischen Luft im Sonnenschein sitzen. Ich habe keinen Plan - ich gehe mit dem Flow, aber ich gehe."