"Was für ein Mann bin ich?" Eric Stehfest lässt sich im TV therapieren

Auch Jahre nach seiner Drogenabhängigkeit kämpft Eric Stehfest noch mit psychischen Problemen. Dafür unterzieht er sich einer Therapie. Bald kann der Zuschauer den für den ehemaligen GZSZ-Darsteller schmerzhaften Prozess am TV-Bildschirm verfolgen.

Bekannt wurde Eric Stehfest durch seine Rolle des Chris Lehmann in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", die er von 2014 bis 2019 spielte. 2016 nahm er an der RTL-Show "Let's Dance" teil und landete mit seiner Tanzpartnerin auf Platz vier. Kurz darauf war er bei Sat.1 und "Dancing on Ice" zu sehen, wo er Erster wurde.

Für Aufsehen sorgte aber vor allem sein Buch "9 Tage wach", in dem er von seiner langjährigen Crystal-Meth-Abhängigkeit berichtete und das 2019 sogar verfilmt wurde. Doch nicht nur die Drogen machten ihm lange zu schaffen, auch heute noch kämpft er mit sich und dem Leben und hat sich dafür einer Psychotherapie unterzogen, die nun bei TVNOW gezeigt wird.

Keine Tabuthemen

"Zwölf Therapiesitzungen, keine Tabuthemen und die Kamera ist hautnah dabei", heißt es seitens der verantwortlichen Mediengruppe RTL. "Eric gegen Stehfest: In Therapie" ist der Titel des Formats, bei dem der 31-Jährige herausfinden möchte, wer er ist und wohin er will. Dafür blickt er auf die schönen Momente in seinem Leben zurück: die Geburten seiner beiden Kinder Aaron und Aria, die Liebe zu seiner Frau Edith, die Zeit bei GZSZ, die magischen Momente auf dem "Let's Dance"-Parkett.

Doch es gab auch einige dunkle Momente, wie die Drogenvergangenheit, die Vergewaltigung seiner Frau und der aufreibende Prozess dazu. Auch Stehfests Verhältnis zu seinem Vater ist offenbar schwierig. Und aus einem Fitness-Wahn wurde einst eine Testosteron-Sucht. "Für mich sind einige Themen in diesem Pandemie-Jahr besonders sichtbar geworden: häusliche Gewalt, Missbrauch und toxische Männlichkeit. Deshalb mache ich eine Therapie und möchte dafür werben, dass es sinnvoll ist, sich radikal ehrlich seiner Vergangenheit und den eigenen Verhaltensmustern zu stellen", sagt der Schauspieler und Autor selbst zu diesem Schritt.

TVNOW zeigt zwölf Folgen von "Eric gegen Stehfest: In Therapie" ab dem 3. Mai 2021 viermal pro Woche.