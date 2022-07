Chadwick Boseman war einer der erfolgreichsten Schauspieler der 2010er-Jahre - und verstarb viel zu früh. Zwei Jahre nach seinem Tod ist Boseman nun erstmals für einen Emmy nominiert - in der Kategorie Voice-Over. Er lieh seine Stimme einer Animationsfigur, die seinen Fans allzu gut bekannt ist.

Die Nominierungen für die 74. Emmy Awards sind da: Fast zwei Jahre nach seinem Tod wurde jetzt auch der verstorbene Chadwick Boseman (1976-2020) erstmals für den TV-Preis nominiert - für die beste Voice-Over-Performance. In der Animationsserie "What If...?", die innerhalb des Marvel Cinematic Universe (MCU) spielt, schlüpfte Boseman noch einmal in die Rolle des T'Challa, den er auch in "Black Panther" verkörperte. In der Animationsserie lieh er T'Challa seine Stimme.

Neben Boseman sind in der Kategorie F. Murray Abraham ("Moon Knight"), Julie Andrews ("Bridgerton"), Maya Rudolph ("Big Mouth"), Stanley Tucci ("Central Park"), Jessica Walter ("Archer") und Jeffrey Wright ("What If...?") nominiert.

Auch Barack Obama ist nominiert

Boseman wurde besonders für seine Rolle in der Marvel-Action "Black Panther" bekannt. Er verstarb im August 2020 nach langem Kampf gegen den Darmkrebs im Alter von nur 43 Jahren. 2021 erhielt er posthum für seine Rolle in "Ma Rainey's Black Bottom" unter anderem den Golden Globe und den Screen Actors Guild Award. Auch für einen Oscar war er damals nominiert.

Neben Boseman sind zahlreiche weitere Stars erstmals für einen Emmy vorgeschlagen - darunter unter anderem Elle Fanning ("The Great"), Andrew Garfield ("Under the Banner of Heaven") und Oscar Isaac ("Scenes From A Marriage"). Selbst der ehemalige US-Präsident Barack Obama kann auf eine Auszeichnung hoffen. Er ist für die Doku-Reihe "Unsere wunderbaren Nationalparks" als bester Erzähler nominiert. Obama muss sich unter anderem gegen Sir David Attenborough ("The Mating Game") und Lupita Nyong'o ("Serengeti II") behaupten. Die 74. Emmy-Verleihung findet am 12. September statt.