Auf Geldscheinen wird das Konterfei des neuen Königs von England bald zu sehen sein, Briefkästen im Großbritannien tragen seine Initialen. Und auch auf Briefmarken wird nicht mehr die Silhouette der Queen gezeigt, sondern Charles III.

Erstmals können in Großbritannien Briefmarken mit dem Profil von König Charles III. bestellt werden. Der Post-Dienstleister Royal Mail veröffentlichte einen Satz Sonderbriefmarken, bei denen das silberne Antlitz des Monarchen scherenschnittartig in der linken oberen Ecke zu sehen ist. Anders als seine Mutter Queen Elizabeth II. trägt Charles darauf keine Krone.

Charles ist leidenschaftlicher Gärtner. (Foto: dpa)

Das Briefmarken-Set aus zehn verschiedenen Blumen sei eine Anspielung auf die Pflanzenliebe des 74-Jährigen, betonte die Royal Mail. "Seine Majestät ist als leidenschaftlicher Gärtner bekannt und wir freuen uns, dass die ersten Sondermarken mit seiner Silhouette einige der beliebtesten Blumen in britischen Gärten feiern", sagte der zuständige Manager David Gold. Zu den abgebildeten Blüten gehört unter anderem die Duftende Platterbse, eine der Lieblingsblumen der gestorbenen Queen, sowie die Sonnenblume, die als Symbol für die Solidarität mit der Ukraine im Krieg gegen Russland steht.

Das Profil des Königs zeigt ausnahmsweise nach rechts. Das ist bei Sonderbriefmarken möglich, wenn es besser zum Design passt. Auf Standardmarken blicken die britischen Monarchen traditionell nach links - so auch Charles, wenn vom 4. April an die ersten regulären "stamps" mit seinem Profil in den Verkauf gehen.

Nicht nur auf Briefmarken, sondern auch auf britischen Banknoten wird Charles bald zu sehen sein. Die Bank of England stellte im Dezember Entwürfe für Banknoten mit einem Porträt von König Charles III. vor. Die neuen Geldscheine sollen bis Mitte 2024 in Umlauf gebracht werden. Die britische Zentralbank präsentierte das Design im Vorfeld der Krönung des Monarchen am 6. Mai. Das Bild des Königs wird auf allen vier derzeit im Umlauf befindlichen Scheinen sein - auf den 5-, 10-, 20- und 50-Pfund-Noten.

Das Porträt des Königs ist auf der Vorderseite der Banknoten abgebildet sowie im durchsichtigen Sicherheitsfenster. Die Scheine mit Queen Elizabeth II. bleiben auch weiterhin gesetzliches Zahlungsmittel, sodass die Öffentlichkeit sie wie gewohnt verwenden kann, heißt es von der Zentralbank weiter.