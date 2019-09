So ganz geheuer scheint Prinzessin Charlotte die Sache mit der Schule noch nicht zu sein.

An Mamas Hand ins Klassenzimmer

An Mamas Hand ins Klassenzimmer Erster Schultag für Prinzessin Charlotte

Auch Royals müssen in Großbritannien die Schulbank drücken. So steht nun für Prinzessin Charlotte bereits der erste Schultag an. Ein wenig skeptisch wirkt die Vierjährige auf dem Weg zur ersten Unterrichtsstunde aber noch.

Für die britische Prinzessin Charlotte hat der Ernst des Lebens begonnen. Die vierjährige Tochter von Prinz William und Herzogin Kate besucht nun - wie ihr großer Bruder George - eine Privatschule im Süden Londons.

Eine für die jüngeren Schüler verantwortliche Lehrerin begrüßte die Vierjährige, die die dunkelblaue Schuluniform trug. Charlotte gilt als keck und sorgte erst kürzlich für Gelächter und Schlagzeilen, als sie Zuschauern einer Segelregatta die Zunge rausstreckte. Sowohl die Eltern als auch George waren bei Charlottes Einschulung dabei. Als George vor zwei Jahren seinen ersten Schultag hatte, musste Kate ihre Teilnahme wegen starker Schwangerschaftsübelkeit absagen. Sie war damals mit dem kleinen Louis schwanger.

Die Schule Thomas's Battersea legt großen Wert auf ein freundliches Miteinander und hält "Lob für den größten Motivator". Die christliche Einrichtung ist offen für Kinder aller Glaubensrichtungen.