"Bau on Fleck - ich liebe Dreck" Evelyn Burdecki reimt am Zementmischer

Dass Blitzbirne Evelyn Burdecki auch eine poetische Ader hat, haben wir ja durchaus bereits geahnt. Das stellt sie nun auch auf dem Bau unter Beweis. Hier betätigt sie sich nicht etwa als Abrissbirne, sondern - im Gegenteil - als fleißige Aufbauhilfe. Dazu reimt sie, was das Zeug hält.

Der Helm sitzt, der Lippenstift ist gezogen und die Pose könnte überzeugender kaum sein. Keine Frage: Evelyn Burdecki leistet beim Bau eines Hauses für ihre Eltern vollen Körpereinsatz. Doch nicht nur das. Auch ihre Gehirnwindungen kommen offenbar ordentlich auf Trab, während sie Zement mischt oder mit der Rohrzange hantiert. Den Beweis dafür liefert die 32-Jährige nun auf ihrer Instagram-Seite.

So postete Burdecki diverse Fotos, die sie beim Malochen auf der Baustelle zeigen. Kommentiert hat sie die Bilder mit einem Gedicht, das demnächst mutmaßlich für den Literaturnobelpreis in Betracht kommt.

Kostprobe gefällig? "Ihr Lieben, ich liebe es übertrieben! Ich bin auf dem Bau und da schau, wer hätte es gedacht, dass mich endlich mal der Baustaub anlacht", heißt es zum Beispiel. Und weiter: "Meine Eltern haben mich großgezogen, die Zeit ist verflogen und auch mit 18 bin ich noch nicht losgeflogen! (…) Jetzt ist es Zeit, was zurückzugeben, das ist doch das Schönste im Leben! Ich freue mich so sehr auf das neu renovierte Haus und mache für meine Eltern das Beste draus!"

Doch nicht nur anderen eine Freude zu schenken, macht Burdecki anscheinend glücklich. "Der Bau und Schutt ist on Fleck, ich liebe gerade die Baustelle und den Dreck! Bald ist es Glanz und Gloria, meine Eltern ziehen ein … endlich und Hurra!", dichtet sie sich weiter in einen Rausch.

Von "Bachelor" bis Dschungelcamp

Vor Kurzem hatte Burdecki öffentlich gemacht, dass sie ihren Eltern ein Eigenheim gekauft hat. Das Haus steht zwar grundsätzlich bereits, doch sind wohl umfassende Renovierungsarbeiten vonnöten.

Burdecki wurde 2017 durch ihre Teilnahme an der RTL-Show "Der Bachelor" bekannt. Daran knüpfte sie eine ausgiebige Reality-TV-Karriere an, mit Einsätzen etwa bei "Promi Big Brother", "Bachelor in Paradise" und "Let's Dance". 2019 wurde sie bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zur Dschungelkönigin gekürt. Burdecki kokettiert gerne mit ihrem "Dummchen"-Image. Doch wer weiß? Womöglich ist sie ja schlauer, als viele ahnen.