2006 geben sich Axel Schulz und seine Patricia bei einer Traumhochzeit in Florida das Jawort. 15 Jahre und zwei Töchter später gibt der ehemalige Boxer nun die Trennung bekannt. Böses Blut herrscht offenbar aber nicht zwischen ihnen.

"Heute etwas sehr Persönliches ..." - mit diesen Worten leitet Axel Schulz in den sozialen Medien eine Mitteilung ein, die er offenbar schon seit einiger Zeit vor sich herschiebt: Nach 15 gemeinsamen Ehejahren ist beim ehemaligen Profiboxer und seiner Ehefrau Patricia Schluss. "Ich möchte Euch mitteilen, dass Patricia und ich uns schon vor vielen Monaten getrennt haben", schreibt der 52-Jährige unter anderem bei Instagram zu einem Bild eines zerbrochenen Herzens.

Heirateten 2006 in Florida: Axel und Patricia Schulz

"Zwei tolle Töchter verbinden uns bis heute. Auch wenn wir kein Paar mehr sind, stehen wir zu unserer Verantwortung für unsere Kinder und uns selbst. Wir werden Freunde bleiben", stellt Schulz klar. "Ich hoffe, Ihr akzeptiert auch weiterhin unsere Privatsphäre", bittet der Ex-Boxer seine Fans. Details zum Ehe-Aus nennt er nicht.

Wie die "Bild" berichtet, soll es bei den beiden schon länger gekriselt haben. Die Zeitung zitiert den Ex-Boxer: "Wir hatten viele schöne gemeinsame Jahre. Aber es sollte nicht sein." Seine Ex werde fortan allein mit den beiden Kindern im Haus in Frankfurt/Oder wohnen bleiben, während der 52-Jährige ein neues Heim "in der Region" beziehe. Eine Scheidung werde es zunächst nicht geben.

Der ehemalige Sportler und Patricia hatten sich im März 2006 bei Sonnenuntergang am Strand von Fort Myers im US-Bundesstaat Florida das Jawort gegeben. 2006 kam ihre Tochter Paulina auf die Welt, 2010 folgte Amelina.