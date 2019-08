Weil er seine Ex-Freundin brutal verprügelt hat, sitzt Jonathan Koppenhaver aka War Machine eine lebenslange Haftstrafe ab. Seine Brieffreundin Ashley Farrington scheint das nicht zu stören: Sie gibt dem ehemaligen Mixed-Martial-Arts-Fighter hinter Gittern das Ja-Wort.

Entführung, Körperverletzung und sexuelle Gewalt sind nur drei der 29 Fälle von Gewaltverbrechen, wegen derer der ehemalige Mixed-Martial-Arts-Fighter War Machine seit zwei Jahren im Gefängnis sitzt. Jonathan Koppenhaver, wie der Kampfsportler mit bürgerlichem Namen heißt, sitzt nach schweren Attacken an seiner Ex-Freundin und ihrem Freund eine lebenslange Haftstrafe ab. Seine neue Freundin, Ashley Farrington, scheinen diese Umstände allerdings wenig zu stören: Sie heiratete den inhaftierten Sportler nun im Gefängnis.

Wie die Bilder des Promiportals "TMZ" zeigen, gab sich das Paar im Lovelock Correctional Center im US-Bundesstaat Nevada in Anwesenheit von Ashleys Sohn in einer vierstündigen Zeremonie das Ja-Wort - sie in einem kurzen weißen Kleid, er in Jeans und einem blauen Polo-Shirt. Koppenhaver und seine ehemalige Brieffreundin waren bereits seit eineinhalb Jahren verlobt. Der 36-Jährige schrieb ihr ein Liebesgedicht, in dem er um ihre Hand anhielt. Sie sind zusammen, seit er 2014 in Untersuchungshaft musste.

Flitterwochen müssen warten

Wie es die Tradition verlangt, tauschten die Frischgetrauten auch Ringe aus, die sie von Farringtons Großmutter bekommen hatten. Wie glücklich die Oma darüber ist, dass ihre Enkelin einen verurteilten Frauenschläger geehelicht hat, können wir nur erahnen. Bis auf Farringtons Sohn und Koppenhavers Trauzeugen waren keine weiteren Gäste anwesend. Eine Hochzeitstorte war allerdings nicht erlaubt - zu groß soll die Sorge gewesen sein, dass ein ein spitzer Gegenstand in den Kuchen eingebacken werden könne. Auch die Flitterwochen werden warten müssen - eine Hochzeitsnacht wurde den Frischvermählten verwehrt.

Nach fast drei Jahren U-Haft wurde War Machine 2017 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. In 34 Jahren darf er einen Bewährungsantrag stellen. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass der Kampfsportler seine Ex-Freundin, Pornodarstellerin Christy Mack, und ihren neuen Freund Corey Thomas schwer verletzt hatte. Nachdem Koppenhaver bei Mack einbrach und das Paar im Bett überraschte, soll er zunächst Thomas und dann seine Ex fast totgeprügelt haben. Mack erlitt dabei 18 Knochenbrüche und einen Leberriss.

Vor Gericht sagte sie aus, er habe ihr zudem mit einem stumpfen Messer die Haare geschnitten, einige Zähne ausgeschlagen und zu vergewaltigen versucht. Der ehemalige MMA-Star wurde in 29 Fällen angeklagt und für schuldig befunden. Da er bereits wegen anderer Gewaltverbrechen - ebenfalls an Frauen - auf Bewährung war, floh er zunächst. Aus einem Versteck heraus twitterte Koppenhaver über seine Sorgen, dass die Polizei nicht fair mit ihm umgehen würde. Eine Woche später wurde er von der Polizei in Kalifornien gefasst.