Bizarrer Streit vor Gericht Ex von Sofia Vergara kommt nicht an Eizellen

Sofia Vergara ist vor allem durch ihre Rolle in der US-Serie "Modern Family" bekannt.

Mit ihrem damaligen Freund lässt Schauspielerin Sofia Vergara vor Jahren zwei ihrer Eizellen befruchten und einfrieren. Nach dem Liebes-Aus fordert ihr Ex, die Embryonen durch eine Leihmutter zur Welt zu bringen. Vor Gericht scheitert der 45-Jährige allerdings mit seinem Wunsch.

Nach einem fast sieben Jahre andauernden Rechtsstreit um ihre eingefrorenen Embryos kann Sofia Vergara möglicherweise endlich aufatmen. Ein US-Gericht untersagte ihrem Ex-Freund Nick Loeb nun, die befruchteten Eizellen ohne die "explizite schriftliche" Einwilligung der Schauspielerin durch eine Leihmutter austragen zu lassen. Das berichtet unter anderem das US-Portal "Page Six".

Der Richter urteilte weiter, dass Loeb einen Vertrag zwischen ihm und Vergara gebrochen habe, als er für die befruchteten Eizellen einen Treuhandfonds eingerichtet und in ihrem Namen Klage eingereicht habe. Der skurrile Rechtsstreit war möglich geworden, weil Louisiana der einzige US-Bundesstaat ist, in dem auch Embryos Rechte haben. Loeb nutzte dieses Gesetz und wollte zuerst das Sorgerecht und später das Lebensrecht für die befruchteten Eizellen erstreiten. Dafür holte er sich auch Unterstützung durch eine christlich orientierte Anwaltskanzlei, die sich insbesondere um Belange von Abtreibungsgegnern kümmert.

Loebs Anwalt will das Urteil laut "Page Six" anfechten. Dabei muss der 45-Jährige auf die höchste Instanz des Bundesstaates, dem Supreme Court in Louisiana, hoffen.

Vergara, die insbesondere durch ihre Rolle in der US-Serie "Modern Family" bekannt ist, ging 2010 mit Loeb eine Beziehung ein. Im Mai 2012 trennten sie sich, kamen aber kurz darauf wieder zusammen und feierten Verlobung. 2013 ließ das Paar die Embryos einfrieren. Nach der endgültigen Trennung im Mai 2014 entbrannte ein Streit um die befruchteten Eizellen. Seit 2015 ist Vergara mit dem Schauspieler Joe Manganiello verheiratet. Aus einer früheren Ehe hat die 48-Jährige einen 1992 geborenen Sohn.