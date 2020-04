Ezra Miller wird zum Twitter-Trend - allerdings aus unrühmlichen Gründen. Ein Video zeigt den US-Schauspieler, wie er auf einen weiblichen Fan trifft. Wie aus dem Nichts beginnt der 27-Jährige, die junge Frau zu würgen.

Im Netz ist ein Video aufgetaucht, das den US-Schauspieler Ezra Miller zeigt, wie er einen Fan würgt. In dem Clip auf Twitter wird der 27-jährige Schauspieler von einer Frau angesprochen, nachdem sie den Superhelden-Darsteller in einem Geschäft entdeckt hat. Der Schauspieler fragt: "Oh, willst du kämpfen?" Anschließend packt Miller die Frau an der Kehle und drückt sie zu Boden.

Ob das Video nur gestellt ist, bleibt unklar. Die junge Frau im Video scheint ein Lächeln im Gesicht zu haben, während sie gewürgt wird. Als Miller das Mädchen jedoch zu Boden drückt, schreiten mehrere Personen ein, das Video endet dann abrupt.

Miller soll die Hauptrolle in der Superhelden-Verfilmung "The Flash" spielen, die 2022 in die Kinos kommen soll. In das Kostüm des Roten Blitz schlüpfte er bereits für die Verfilmung von "Justice League".