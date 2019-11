Liebe kennt ja bekanntlich kein Alter, jedenfalls nicht, wenn man all diejenigen fragt, die bei der Partnerwahl einen erheblichen Altersunterschied in Kauf nehmen. Heidi Klums Ex-Freund Flavio Briatore knutscht dieser Tage eine 20-Jährige.

Wo die Liebe hinfällt, weiß kein Mensch. Und drum ist es sicherlich einfach Zufall gewesen, dass es ausgerechnet diese eine sein sollte, die Flavio Briatore den Kopf verdrehte. Der 69-jährige Geschäftsmann, der als Teamchef der Formel-1-Rennställe von Benetton und Renault zu seinem stolzen Vermögen kam, ist mit einer 20-jährigen Jurastudentin liiert. Derzeit urlauben die beiden in Kenia. Paparazzi-Fotos zeigen sie am Strand des "Billionaire Ressorts" in Kenia. Sie geht baden, er bleibt am Steg stehen. Später gibt es einen zärtlichen Kuss auf den Mund.

Die britische Zeitung "The Sun" will bereits herausgefunden haben, um wen es sich bei Briatores Begleitung handelt. Anders etwa als seine berühmten Exen Heidi Klum und Naomi Campbell ist seine aktuelle Freundin demnach in Promikreisen nicht bekannt. Benedetta Bosi soll sie heißen und Jura in Mailand studieren. Angeblich wolle sie in der Modebranchen arbeiten, so "The Sun".

Pech in der Liebe? Schicksal!

Flavio Briatore hat bereits lange den Ruf eines Frauenhelden. Mit wie vielen Schönheiten er schon zusammen gewesen sei, wisse er nicht mehr, gab er bereits 2005 im Interview mit dem Magazin "Vogue" zu. "Ich glaube, wenn man mit jemandem ausgeht, ist man immer auf der Suche nach etwas", so Briatore damals. "Wenn es nicht klappt, ist das vielleicht Schicksal."

Briatores Beziehung zu Campbell endete freundschaftlich. Die beiden waren von 1999 bis 2002 liiert, wurden aber noch Jahre später beim gemeinsamen Urlaub als Freunde gesichtet. 2003 war die Frau an seiner Seite Heidi Klum. Sie wurde schwanger, doch noch bevor sie Tochter Leni zur Welt brachte, waren sie und Briatore bereits kein Paar mehr. Ihr späterer Ehemann Seal adoptierte das Mädchen. 2008 heiratete Briatore Unterwäschemodel Elisabetta Gregoraci. Die beiden haben einen gemeinsam Sohn, der 2010 zur Welt kam. Seit 2017 ist die Ehe geschieden. Nach Gregoraci scheint nun auch Briatore anderweitig das Glück gefunden zu haben.