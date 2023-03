Der Schauspieler Gedeon Burkhard lebt gleich mit drei Frauen in Berlin zusammen: Zwei sind seine Freundin, mit denen es nicht nur "sexuell" harmoniere. Die dritte ist seine Mutter, die sich erst mal an die Dreierkonstellation gewöhnen musste.

Überraschende Enthüllung von Gedeon Burkhard: Der aus der TV-Serie "Kommissar Rex" bekannte Schauspielstar hat im Interview mit dem Magazin "Bunte" verraten, dass er eine Dreierbeziehung mit zwei Frauen führt, mit denen er auch zusammenlebt. "Und ich bin hier jetzt nicht der große Zampano, der zwei Frauen hat. Das ist eine richtige Dreierbeziehung", stellt Burkhard klar.

Darüber hinaus erklärt er, dass ihre Beziehung nicht nur "sexuell" harmoniere, es sei eine "in allen Aspekten ausgewogene und tiefgehende Verbundenheit", so Burkhard. Die drei leben demnach aktuell in einer großzügigen Altbauwohnung in Berlin, die offenbar so viel Platz bietet, dass auch noch die Mutter des Schauspielers dort habe einziehen können.

Diese sei zunächst nicht "so begeistert" von der Dreierkonstellation ihres Sohnes gewesen, erzählt Burkhard weiter. Dann habe sie sich jedoch in seine Freundinnen "schockverliebt": "Das kann man sich ja gar nicht ausdenken", so der 53-Jährige.

Burkhard ist hierzulande vor allem durch seine Rolle in der Serie "Kommissar Rex" bekannt, die er von 1998 bis 2001 in 44 Folgen spielte. Auch für beliebte Formate wie "Das Traumschiff", "Polizeiruf 110", "SOKO Leipzig" oder "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" stand der gebürtige Münchner schon vor der Kamera. Zuletzt spielte er in den Filmen "Ostwind - Der große Orkan" von 2021 und "Die drei ??? - Erbe des Drachen" von 2023 mit.