US-Präsident Donald Trump ist 74. Und dennoch erstrahlt sein Haupthaar in einem satten Blond (oder sagen wir orange), als sei er eben erst geschlüpft. Bis jetzt zumindest. Bei seinen jüngsten Auftritten allerdings zeigt er sich merklich ergraut. Das gibt zu Spekulationen Anlass.

In der Corona-Krise mussten viele Menschen wochenlang ohne Friseur auskommen. Und auch wenn US-Präsident Donald Trump die Pandemie nicht so recht ernst nehmen mag, scheint sie in gewisser Weise auch für ihn eine haarige Angelegenheit zu sein. Oder hat sein neuer Look ganz andere Gründe?

Noch vor einer Woche sah er irgendwie anders aus. (Foto: imago images/UPI Photo)

Jedenfalls erregten nicht nur die politischen Themen, über die Trump am Dienstag im Rosengarten des Weißen Hauses sprach, Aufmerksamkeit. Auffallend war auch, dass sich der 74-Jährige plötzlich für seine Verhältnisse ungewöhnlich natürlich präsentierte. So ist sein bis dato strahlend blondes - oder oranges, wie viele meinen - Haupthaar sichtlich ergraut.

Auch auf Twitter war dies selbstredend rasch Thema. "Sind meine Farben im Fernseher durcheinandergeraten oder hat Trump endlich aufgehört, seine Haare so schrecklich orange zu färben?", bemerkte hier zum Beispiel einer. Und ein anderer konstatierte: "Es scheint, als habe Trump die beste Entscheidung seiner Präsidentschaft getroffen ... er hat aufgehört, sich die Haare orange zu färben."

Alles nur Wahlkampf?

Ebenso wird über die möglichen Hintergründe von Trumps neuem Auftreten spekuliert. "Hat Donald Trump seinen Friseurtermin verpasst?", lautet eine eher profane Mutmaßung. Andere munkeln dagegen, der US-Präsident versuche bewusst, sich mit seinem grauen Haupthaar seriöser als in der Vergangenheit zu geben. "Trump zeigt sein graues Haar, weil er Bidens Haare kopieren will. Hey, unehrlicher Don, es kommt darauf an, was unter dem Haar ist", merkt ein Nutzer etwa an.

Tatsächlich liegt Trump in Umfragen derzeit hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden bei der kommenden Präsidentschaftswahl. Nicht auszuschließen, dass sein neuer Look auch Teil seiner Wahlkampftaktik ist. Verwundern würde dies bei Trump sicher nicht.