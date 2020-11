Wie gewonnen, so zerronnen. Und so muss Musiker John Legend nach nur einem Jahr als "Sexiest Man Alive" das Zepter der heißesten Sahneschnitte auf dem Planeten auch schon wieder abgeben. Sein vom "People"-Magazin gekürter Nachfolger ist 33, Schauspieler und freut sich wie Bolle über die Auszeichnung.

Schauspieler Michael B. Jordan ist vom "People"-Magazin zum "Sexiest Man Alive 2020" gewählt worden. Die Auszeichnung für den 33-Jährigen wurde in der Show "Jimmy Kimmel Live!" verkündet. Dort erschien Jordan zunächst im gelben Ganzkörperanzug mit Smiley-Maske. Schließlich nahm er die Verkleidung jedoch ab und ließ sich feiern.

Es sei ein "cooles Gefühl", als "Sexiest Man Alive" ausgezeichnet zu werden, erklärte der Hollywood-Star im "People"-Magazin. In diesem Klub sei er gerne Mitglied. Die Frauen in seiner Familie würden "definitiv stolz" auf diesen Titel sein, so Michael B. Jordan.

Lieber hinter als vor der Kamera

Der im kalifornischen Santa Ana geborene Schauspieler begann seine Karriere mit Auftritten in Serien wie "The Wire" und "Friday Night Lights". Danach feierte er Erfolge mit Filmen wie "Nächster Halt: Fruitvale Station", "Creed" oder dem Marvel-Streifen "Black Panther".

Jordan hofft, in zehn Jahren mehr Regie führen und produzieren zu können als vor der Kamera zu stehen. Bis dahin wolle er zudem eine Familie gründen, erklärt er. "Ich möchte auf der ganzen Welt etwas bewirken und nicht nur durch die Rollen, die ich spiele."

Der "Sexiest Man Alive" spricht Englisch

Als "Sexiest Man Alive" tritt Jordan in die Fußstapfen des Musikers John Legend, der 2019 die Auszeichnung erhalten hatte. Der Ehemann von Model Chrissy Teigen haderte im Gegensatz zu Jordan ein wenig mit der Ehrung. "Alle werden mich jetzt auseinandernehmen, um zu checken, ob ich den Titel wirklich verdiene", erklärte er. Seine Frau dagegen jubilierte. "Mein Geheimnis ist gelüftet. Ich habe meinen Traum erfüllt, einmal mit dem 'Sexiest Man Alive' zu schlafen. Eine Ehre", scherzte Teigen in den sozialen Netzwerken. Oder sie schrieb: "Der 'Sexiest Man Alive' hat mir gerade ein Schinkenbrot geschmiert."

Zu den bisherigen Preisträgern der seit 1985 vom "People"-Magazin verliehenen Auszeichnung zählten unter anderem auch Tom Cruise (1990), Matt Damon (2007) oder Bradley Cooper (2011). Richard Gere (1993 und 1999), Brad Pitt (1995 und 2000), George Clooney (1997 und 2006) und Johnny Depp (2003 und 2009) konnten den Titel zweimal gewinnen.

Ein Deutscher kann sich dagegen wenig Hoffnung darauf machen, auch einmal "Sexiest Man Alive" zu werden. Bisher kamen sämtliche Preisträger aus englischsprachigen Staaten wie Kanada (Keanu Reeves 1994, Ryan Reynolds 2010 und Dwayne Johnson 2016), Australien (Hugh Jackman 2008 und Chris Hemsworth 2014) und Großbritannien (Sean Connery 1989, Jude Law 2004, David Beckham 2015 und Idris Elba 2018). Vor allem jedoch wurde US-Amerikanern die Ehre zuteil.