Eine Tochter krönt nun ihre On-Off-Beziehung - Gigi Hadid und Zayn Malik sind Eltern geworden. Auf Instagram zeigen sich das Model und der Sänger überglücklich und teilen erste Bilder zur Geburt.

Gigi Hadid und Zayn Malik sind Eltern eines Töchterchens geworden. Das gaben das Model und der Ex-One-Direction-Sänger auf ihren Instagram-Accounts bekannt. "Unser Mädchen ist an diesem Wochenende zu uns auf die Erde gekommen, und sie hat unsere Welt bereits verändert. So verliebt", schreibt sie zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem Maliks Hand zu sehen ist, wie sie das Babyhändchen hält.

"Unser kleines Mädchen ist hier, gesund und schön. Zu versuchen, in Worte zu fassen, wie ich mich im Augenblick fühle, ist nicht möglich. Die Liebe, die ich für diesen winzigen Menschen empfinde, übersteigt mein Fassungsvermögen. Glücklich, sie zu kennen, stolz, sie mein zu nennen, und dankbar für das Leben, das wir zusammen haben werden", kommentiert der frisch gebackene Papa ein ähnliches Foto, nur aus einer anderen Perspektive aufgenommen.

Hadid hatte die Schwangerschaft im Mai dieses Jahres in einem Video-Interview mit Moderator Jimmy Fallon in der "Tonight Show" bestätigt. Der Moderator begann sein coronabedingt per Videochat geführtes Gespräch ganz direkt mit einem herzlichen Glückwunsch zu den "großartigen Neuigkeiten" an die werdende Mutter, woraufhin Hadid sich freudig bedankte. Zuvor hatte das US-Promiportal "TMZ" schon berichtet, dass sie bereits im fünften Monat sei.

Hadid und Malik sind mit Unterbrechungen seit 2015 liiert. Sie trennten sich 2018 nach mehr als zweijähriger Beziehung. Im Frühjahr teilten sie dann mit, dass sie wieder ein Paar sind. Gigi Hadid hat 58,5 Millionen Follower bei Instagram. Sie ist die Tochter des ehemaligen niederländischen Models Yolanda Foster, ihre Schwester Bella Hadid ist ebenfalls ein sehr erfolgreiches Model.