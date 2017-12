Unterhaltung

Jelena, der nächste Anlauf: Gomez liebt ihren Bieber noch immer

Alte Liebe rostet nicht, heißt es bei Selena Gomez und Justin Bieber. In einem Interview macht die Sängerin unmissverständlich deutlich, dass die Gefühle für ihren On-Off-Freund nicht vergehen. Irgendwie sind sie also doch wieder zusammen.

Gerüchte gab es bereits, und auch gemeinsame Kuschelfotos von Selena Gomez und Justin Bieber tauchten schon in sämtlichen Gazetten auf. Bisher äußerten sich die beiden Teenie-Stars aber nicht zu einem möglichen Liebescomback - bis jetzt.

In einem Interview mit dem Magazin "Billboard" sagte die Sängerin nun: "Ich bin 25 Jahre alt und nicht mehr 18, 19 oder 20." Daher schätze sie Menschen, die ihr Leben wirklich beeinflusst hätten. Diese Aussage bestätigte auch Gomez' Freundin Kim Kardashian in der TV-Show von US-Moderator Jimmy Kimmel als sie zum Beziehungsstatus von "Jelena" befragt wurde.

Der entscheidende Stelle des "Billboard"-Interviews lautet aber: "Damals habe ich vielleicht etwas forciert, das nicht richtig gewesen ist. Das bedeutet nicht, dass man jemals die Gefühle für jemanden verliert." Dem fügte Gomez hinzu, dass es bei der wahren Darstellung von Liebe um mehr als nur einen selbst gehe.

Ganz eindeutig sind diese Aussage zwar immer noch nicht, allerdings heißt es weiter in dem Magazin, dass sich die 25-Jährige am Tag des Interviews unter anderem noch mit Bieber zum Dinner in einem Steakhaus und zu einem Kirchenbesuch trifft. Das könnte man als Bestätigung der wieder auflebenden Beziehung lesen.

Das Musikerpaar war bereits von 2010 bis 2013 liiert. Sogar von Verlobung war damals die Rede. Stattdessen folgte die Trennung. Seit Gomez' Nierentransplantation vor wenigen Monaten hatte Bieber sich allerdings wieder um Kontakt zu seiner Ex-Freundin bemüht. Seitdem tauchten immer wieder Fotos der beiden auf, auf denen sie sich umarmten oder küssten. Erst im Oktober hatte sich Gomez offiziell von Rapper The Weeknd getrennt.

Quelle: n-tv.de