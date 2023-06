Zahlreiche Frauen haben dem Schauspieler Cuba Gooding Jr. in der Vergangenheit Belästigung vorgeworfen, in einigen Fällen hat der 55-Jährige die Schuld vor Gericht bereits eingestanden. Mit einer weiteren Klägerin kommt es zu einer außergerichtlichen Einigung.

Der Oscar-Preisträger Cuba Gooding Jr. hat sich in einem Verfahren wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs außergerichtlich mit der Klägerin geeinigt. Es werde in der Sache keinen Prozess geben, teilte das zuständige Gericht in New York mit. Details der außergerichtlichen Einigung wurden zunächst nicht bekannt. Die Frau wirft Gooding Jr. vor, sie vor etwa einem Jahrzehnt in einem New Yorker Hotel vergewaltigt zu haben. Gooding Jr. weist die Vorwürfe zurück.

Zahlreiche andere Frauen hatten dem Schauspieler bereits in der Vergangenheit Belästigungen vorgeworfen, die Schuld dafür hatte er vor einiger Zeit vor Gericht eingeräumt. Zunächst hatte Gooding Jr. das noch bestritten. Er musste nicht in Haft, sondern Auflagen wie Verhaltenskurse erfüllen. Die Vorwürfe in dem Prozess damals: Der Schauspieler soll 2018 und 2019 drei verschiedene Frauen in unterschiedlichen Nachtlokalen in New York sexuell belästigt haben.

Im Juni 2019 hatte sich der Schauspieler wegen der Vorwürfe der Polizei gestellt. Eine 29-jährige Frau hatte zuvor bei der Polizei ausgesagt, der Schauspieler habe sie ohne ihre Zustimmung in einer Bar angefasst. Ein paar Monate später wurde er in zwei weiteren Fällen angeklagt. Weitere Frauen hatten sich mit Vorwürfen gemeldet, auch sie soll er angefasst und belästigt haben.

Kellnerin "auf die Lippen geküsst"

In seinem Schuldbekenntnis in einem der Punkte gab Gooding Jr. zu, dass er 2018 in einem Nachtclub in New York ohne Zustimmung eine Kellnerin "auf die Lippen geküsst" habe. "Ich entschuldige mich dafür, dass sich jemand unangemessen berührt gefühlt hat", sagte Gooding Jr. laut "New York Times" damals vor Gericht.

Cuba Gooding Jr. feierte seinen Durchbruch in Hollywood Anfang der 1990er-Jahre. 1997 gewann er für seine Leistung im Film "Jerry Maguire - Spiel des Lebens" den Oscar als bester Nebendarsteller.