Werner Böhm in seiner erfolgreichsten Rolle als Gottlieb Wendehals.

Der Gute-Laune-Sänger Werner Böhm ist tot. Er starb wenige Tage vor seinem 79. Geburtstag auf der Insel Gran Canaria, wie die "Bild"-Zeitung" unter Berufung auf seine Frau berichtet. Bekannt wurde Böhm unter dem Künstlernamen "Gottlieb Wendehals". Sein großer Hit war "Polonäse Blankenese". Damit erreichte er 1981 Platz eins in den Charts.

Böhme wurde 1941 im heutigen Polen geboren. Erste Bühnenerfahrung sammelte er als Jazz-Pianist. In seiner eigenen Band spielte später unter anderem Udo Lindenberg. Böhm war dreimal verheiratet - unter anderem mit der Sängerin Mary Roos - und dreifacher Vater. In den vergangenen Jahren war er vor allem wegen Geldproblemen und Privatinsolvenzen in den Schlagzeilen. 2004 gehörte er zur ersten Besetzung im "Dschungelcamp" - und wurde Fünfter. Auf der Insel Gran Canaria lebte er laut "Bild" mit seiner Freundin.