Erinnern Sie sich noch an Gülcan? Na, Sie wissen schon: Viva-Moderatorin "Gülli", die einen ohne Punkt und Komma um den Versand quatschen konnte. Heute ist die Gattin von Back-Baron-Sohn Sebastian Kamps nach eigenen Angaben Immobilienmaklerin - und überrascht nun mit einem interessanten Post.

Die Zeiten von Gülcan "Gülli" Kamps im ganz großen Rampenlicht sind vorbei. Die Zeiten, in denen sie sich auf dem einstmaligen deutschen Musiksender Viva durch Sendungen wie "Viva Live!", "Interaktiv" oder "Shibuya" quatschte. Und die Zeiten, in denen sie ihre Hochzeit mit Sebastian Kamps, dem Sohn von Bäckerei-König Heiner Kamps, in einer Reality-TV-Show öffentlich breittrat.

Seit einigen Jahren ist es ziemlich ruhig um die einstige Quasselstrippe der Nation geworden. 2013 nahm sie noch einmal an "Let's Dance" teil. Später absolvierte sie einige Auftritte in Teleshopping-Sendungen. Inzwischen verdingt sie sich eigenen Angaben zufolge als Immobilienmaklerin auf Mallorca.

Doch natürlich hat "Gülli", wie es sich heutzutage nun mal gehört, auch eine Instagram-Seite, auf der ihr immerhin mehr als 50.000 Menschen auch folgen. Just auf dieser hat sie nun einen Schnappschuss gepostet, der für viele sicher ein Hingucker ist. Beinahe noch interessanter ist jedoch der Text, den die 37-Jährige zu der Aufnahme verfasst hat.

"Danke Gülcan"

"Du bist der Mensch, den ich unendlich liebe. Danke, dass du mich verstehst und mich täglich mit deiner positiven Energie unterstützt. Du akzeptierst mich zu 100 Prozent und lässt mich so sein, wie ich bin. Ich kann mich immer auf dich verlassen und ohne dich wäre ich heute nicht hier", schreibt Gülcan Kamps in ihrer Nachricht. Doch damit noch nicht genug. Weiter geht es: "Unsere Liebe ist gewachsen, hat sich verändert und ist heute stärker denn je. Deine Werte und Empathie sind eine Inspiration für mich. Deine Liebe zu mir ist das schönste Geschenk und dafür möchte ich dir heute danken."

Das ist aber ein schöner, auch noch mit zahlreichen Herzchen-Emojis garnierter Liebesbrief an ihren Sebastian, möchte man denken. Doch weit gefehlt. Tatsächlich richten sich die Worte nämlich an jemand ganz anderen, wie die ehemalige Moderatorin auflöst: "Danke Gülcan", schreibt sie. "Die Liebe und Akzeptanz zu dir selbst als Mensch ist ein wichtiger Schlüssel zu einem erfüllten und glücklichen Leben." Hashtags wie "selflove" ("Selbstliebe"), "love yourself" ("Liebe dich selbst") oder "you are enough" ("Du bist genug") dürfen schließlich ebenfalls nicht fehlen.

Die Gerüchteküche um eine mögliche Trennung von ihrem Mann dürfte dieser Liebesbrief der 37-Jährigen an sich selbst wohl weiter befeuern. Gülcan Kamps streut seit einiger Zeit immer wieder mal Informationen, die manche als Hinweise auf ein mögliches Liebesaus interpretieren, hat sich bislang jedoch nicht eindeutig dazu geäußert.