Hollywoodstar Gwyneth Paltrow hat eine Kerze in ihrem Online-Shop verkauft, deren Name versprach: "Das riecht wie meine Vagina". Die Kerze war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Jetzt erklärte die Schauspielerin, was angeblich dahinter steckt.

Mit einer im Grunde schnöden Kerze hat Gwyneth Paltrow das gesamte Internet aufgemischt. Die Kerze namens "This Smells Like My Vagina", zu deutsch: "Das riecht wie meine Vagina", war in der letzten Woche Gesprächsthema in sämtlichen Medien und in Paltrows "Goop"-Shop innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Nun hat die Lifestyle-Spezialistin erzählt, was es mit dem "skandalösen" Produkt auf sich hat.

Bei "Late Night With Seth Meyers" verriet die Lifestyle-Expertin, wie es zu dem ungewöhnlichen Namen der Kerze kam: "Es fing als Witz an. [...] Ich roch an diesem wundervollen Ding und sagte 'Das riecht wie meine Vagina'. Natürlich machte ich Spaß." Die Kerze wurde durch den Spruch zu einer Art Running Gag im Team - und im Internet zum Gesprächsthema Nummer eins. Tatsächlich aber enthält das Produkt Geranien, Zedernholz und Rosen.

Für Paltrow hat der Name allerdings noch eine andere Ebene, die sie als "ein bisschen Punk-Rock" beschreibt. "Ich denke, dass viele von uns Frauen mit dem Gefühl von Scham aufgewachsen sind, was unsere Körper angeht. Also ist das eine ein kleines bisschen subversive Kerze für uns alle da draußen." Dass man für dieses subversive Punk-Rock-Gefühl in Paltrows Lifestyle-Onlinegeschäft "nur" 75 Dollar hinblättern musste, störte die Kundschaft offensichtlich wenig.