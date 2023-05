Techno-Legende H.P. Baxxter schwelgt wieder im Liebesglück. Sein Herz erobert hat eine junge Studentin aus München, wie der 59-Jährige nun stolz verrät. Im Netz hagelt es jedoch Kritik.

H.P. Baxxter ist frisch verliebt. Das bestätigte er nun der "Bild"-Zeitung. "Ja, wir sind zusammen - schon seit rund drei Monaten. Jetzt waren wir auf Sylt und sind danach gemeinsam zu einem Festival-Auftritt von Scooter nach Bayern gereist", sagte Hans Peter Geerdes, wie der Musiker gebürtig heißt. Kennengelernt haben die beiden sich in Hamburg, wo die 22-jährige Münchnerin Sara gerade hingezogen ist, um Immobilienwirtschaft zu studieren. "Es hat gleich richtig gefunkt zwischen uns", schwärmt der Scooter-Frontmann.

Auch auf Baxxters Instagram-Account ist sie schon ein paar Mal zu sehen. Vor fünf Wochen waren sie gemeinsam im Berliner Techno-Club Berghain. Und auch an der "York Concours Chrono Rallye 2023" nahmen sie vor zwei Wochen zusammen teil.

Im Netz hagelt es jedoch Kritik von seinen Fans. Die sind der Meinung, dass der Altersunterschied zwischen dem Künstler und der Studentin einfach zu groß sei. "Schon wieder 30 Jahre jünger. Irgendwie seltsam", "Ich gebe dir maximal 10 Jahre dann ist es vorbei und du bist eine Stange Geld los", oder "Ist das deine Tochter", lauten etwa die Kommentare.

Offiziell liiert war er zuletzt mit Model Lysann Geller. Die beiden hatten sich 2021 nach fünf gemeinsamen Jahren "freundschaftlich getrennt" getrennt, wie er damals der "Bild"-Zeitung bestätigte. Einen handfesten Trennungsgrund nennt er nicht. Vielmehr sei es "ein schleichender Prozess" gewesen. Und fügt hinzu: "Bei uns wurde aus Liebe Freundschaft."

Neue Liebe, neue Band

Doch der Künstler ist dieses Jahr nicht nur in den Genuss einer neuen Liebe gekommen. Seine Band Scooter ist seit Januar wieder ein Trio. Im Dezember 2022 hatten sowohl Sebastian Schilde als auch Michael Simon die Band mehr oder weniger freiwillig verlassen. Während der Abschied von Simon friedlich über die Bühne ging, schrieb Keyboarder Schilde, dass er froh sei, nicht mehr bei Scooter zu sein.

Die neuen bei Scooter sind Jay Frog und Marc Blou. Jay Frog ist für die Anhänger von Scooter ein alter Bekannter. Bereits von 2002 bis 2006 stand er hinter den Turntables. "Ich bin so stolz, wieder dabei zu sein", schreibt Jürgen Frosch, so sein bürgerlicher Name auf Instagram. "Ich freue mich auf eine tolle Zeit mit HP und Marc". Marc Blou wiederum gilt als ein Shootingstar der Szene. Schon vor seinem Wechsel zu Scooter stand er beim Hamburger Label Kontor Records unter Vertrag, das seit 1996 die Band um H.P. Baxxter repräsentiert.

1993 unter dem Namen The Loop gestartet, landete Scooter unter dem heutigen Namen mit "Hyper Hyper" Ende 1994 einen europaweiten Charthit. Anfangs in der Szene verlacht und als typische Eintagsfliege gehandelt, legte Scooter eine beachtliche Karriere hin. In 30 Jahren verkaufte die Band weltweit etwa 30 Millionen Tonträger.