Immer wieder werden Social-Media-Accounts von Promis zum Ziel von Hackern. Jetzt erwischt es Adam Sandler. Im Namen des Schauspielers wurden einige beleidigende Tweet an andere Promis abgesetzt - und an den US-Präsidenten.

Den Jahreswechsel hat sich US-Schauspieler Adam Sandler sicher anders vorgestellt. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, wurde der Twitter-Account des 53-Jährigen von Unbekannten gehackt. Das Magazin beruft sich dabei auf eine Stellungnahme eines Sprechers von Sandler.

Demnach sollen am Donnerstagnachmittag dutzende Beleidigungen und rassistische Posts von seinem offiziellen Profil verschickt worden sein. Ein Tweet in Richtung Mariah Carey lautete: "Ich hatte gerade Telefonsex mit Mariah Carey": Eine andere Message richtete sich an Donald Trump: "Du bist ein rassistischer Verrückter. #fucktrump". Auch Hass-Botschaften an Barack Obama und dunkelhäutige Menschen wurden verbreitet. Nachdem man das Problem bemerkt hatte, wurde Sandlers Twitter-Account kurzerhand gesperrt, teilte der Sprecher mit.

Mit seinem Schicksal steht Sandler nicht alleine: Am Silvesterabend wurde auch Mariah Careys Account gehackt und Sachen wie "Eminem hat einen kleinen Penis" getwittert. Dabei enthalten sowohl die Tweets der Sängerin als auch des Schauspielers Hinweise auf die Hackergruppe "Chuckling Squad". Diese hatte zuvor bereits die Accounts von Chloë Grace Moretz und des CEO von Twitter selbst, Jack Dorsey, gekapert.