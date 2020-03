Eltern sind Wolke Hegenbarth und Oliver Vaid bereits geworden. Nun wollen die Schauspielerin und ihr Freund auch den Weg vor den Traualtar wagen. Sie verkündet ihre Verlobung - und präsentiert dazu ein eindeutiges Beweisstück.

Wolke Hegenbarth hat "Ja" gesagt. Die Frage aller Fragen stellte ihr Freund, Oliver Vaid, offenbar am Wochenende im Botanischen Garten Kirstenbosch im südafrikanischen Kapstadt.

Die Schauspielerin postete ein Foto auf ihrem Instagram-Account und kommentierte dieses mit den beiden Hashtags "I said yes" ("Ich habe Ja gesagt") und "No words needed" ("Keine Worte notwendig"). Wie zum Beweis streckt sie auf dem Bild ihre Hand in Richtung Kamera, an der ein fetter Verlobungsring zu sehen ist.

Der Ring sei für sie speziell nach Vaids Wünschen in einem Atelier in Schwäbisch Gmünd gefertigt worden, verrät die 39-Jährige. "Ein Traum. Ihr seid toll", lobt sie die Juwelierskunst.

Avi "crasht" Selfie

Doch noch ein zweites Foto hat Hegenbarth gepostet. Auf ihm ist sie zusammen mit ihrem jetzigen Verlobten zu erspähen. Beide liegen am Boden und schauen in die Kamera. Der gemeinsame Sohn, Baby Avi, "crashte" allerdings dieses Selfie, indem er ein Füßchen reinstreckt. "Wenn du versuchst, ein schickes Foto zu machen ... und dein Baby mitten rein crasht", schrieb die stolze Mutter dazu.

Avi war im September 2019 zur Welt gekommen. Zu diesem Zeitpunkt führten Hegenbarth und Vaid bereits seit rund vier Jahren eine Beziehung. Schon im November des vergangenen Jahres sprach die Schauspielerin von Hochzeitsplänen. Vaid sei Halbinder und habe eine große Familie, sagte sie da und kündigte an: "Es wird eine große indische Hochzeit - My Big Fat Bollywood Wedding."

Für Wolke Hegenbarth wird es die zweite Ehe sein. Von 2002 bis 2012 war sie bereits mit dem Südafrikaner Justin Bryan verheiratet. Die Schauspielerin wurde vor allem durch ihr Mitwirken in diversen TV-Formaten bekannt. Als Teenager gehörte sie zur Besetzung der RTL-Comedy-Reihe "Die Camper". Später sah man sie unter anderem in den Serien "Mein Leben & Ich" und "Alles Klara".