Schnee in Berlin - das sieht man nicht alle Tage. Entsprechend genießt Heidi Klum das Winterwetter in der Hauptstadt. Bei einem abendlichen Spaziergang mit Tom und Bill Kaulitz kann sie ihre Begeisterung kaum zügeln.

Heidi Klum kann vom Winterwetter in Deutschland offenbar kaum genug kriegen. Auf Instagram postete die 47-Jährige ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie im verschneiten Berlin zu sehen ist. Während sich Ehemann Tom Kaulitz als Fotograf versucht und das Selfie macht, sind Zwillingsbruder Bill und Klum im Hintergrund mit drei Hunden zu sehen.

"Danke für den...", schreibt Klum im Kommentar, gefolgt von einigen Schneeflocken-Emojis. Neben dem Schnappschuss des Klum-Kaulitz-Gespanns veröffentlichte das Model auch einen kurzen Clip. Darin ist Hund Anton zu sehen, wie er an der Leine vor der 47-Jährigen herläuft. Im Hintergrund sind ihre zwei männlichen Begleiter zu hören. "Es ist so schön", schwärmt Klum und hält die Kamera auf die wirbelnden Schneeflocken gerichtet.

Bei Anton handelt es sich um einen irischen Wolfshund. Die werden manchmal größer als 80 cm und sind für ihr sanftmütiges Wesen bekannt. Seit 2019 ist der Hund Bestandteil des Klum-Clans. Nach dem Schneegestöber ging es für den Vierbeiner auf Familienbesuch - bei seinen Eltern in der Zuchtstation.

Heidi Klum befindet sich momentan in Berlin. Dort steht sie unter anderem für die 16. Staffel von "Germany's next Topmodel" vor der Kamera. Die neue Staffel startet am 4. Februar 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Als Promi-Gast oder Gastjuror werden wieder alte Bekannte zu sehen sein. So werden offenbar Stefanie Giesinger, Siegerin der neunten "GNTM"-Staffel, sowie die zweitplatzierte der sechsten Staffel, Rebecca Mir, als Gastjuroren mit dabei sein.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll auch Modemacher Wolfgang Joop wieder im Jury-Stuhl Platz nehmen. Mit dabei sein wird auch Komiker Otto Waalkes. Welche Rolle er in der Casting-Show einnehmen wird, ist aber unklar.