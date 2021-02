Erna Klum feiert heute ihren 77. Geburtstag. Anlässlich des Ehrentags greift ihre Tochter, Model Heidi, tiiief in die Erinnerungskiste und gratuliert mit einer Bilderserie. Auch Model-Enkelin Leni sendet Glückwünsche.

Heidi Klum feiert den Geburtstag ihrer Mutter Erna auf Instagram. Die gelernte Friseurin ist 77 Jahre alt geworden. Anlässlich des Ehrentags teilte die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin diverse Throwback-Schnappschüsse, die ganz eindeutig aus den 1970er- und 1980er-Jahren stammen.

Zu sehen ist das Mutter-Tochter-Gespann, das im Urlaub und beim Schlittenfahren keinen Look der damaligen Zeit ausgelassen hat: Ob mit wilder Dauerwelle, Shag-Look, in Jumpsuits oder Jeans-Kombo - sowohl Erna als auch Heidi waren seinerzeit offenbar stets absolut stylisch gekleidet. Das Geburtstagskind glich mit seinen blonden, engelsgleichen Löckchen an den Schläfen sogar etwas der Abba-Sängerin Agnetha Fältskog.

Zu den Aufnahmen schreibt Klum mit Herz-Emojis: "Happy Birthday MAMA. I LOVE YOU". Bereits zum Muttertag im vergangenen Jahr hatte die 47-Jährige eine Fotostrecke mit Erna gepostet. Auf den Bildern sind beide aber schon etwas älter, die Aufnahmen stammen aus den 1990er- und 2000er-Jahren. Trotzdem wird deutlich: Die beiden sehen sich überaus ähnlich und haben zeitweise sogar fast die gleiche Frisur.

Auch Heidi Klums Tochter Leni, die gerade ihre eigene Modelkarriere startete, gratulierte ihrer Oma auf Instagram. Zu einem Spiegel-Selfie der drei Klum-Frauen schrieb sie: "Ich liebe dich, Oma, und wünsche dir alles Gute zum Geburtstag". Das Foto hatte Heidi Klum bereits Mitte Dezember auf Instagram veröffentlicht. Es zeigt die drei Blondinen hinter den Kulissen des Fotoshootings für die deutsche Ausgabe der "Vogue". Leni Klum stand für das Modemagazin mit ihrer Mutter vor der Kamera und feierte damit ihr Model-Debüt. Mit dem Foto, auf dem das Dreiergespann fröhlich in einen Spiegel lächelt, verriet Heidi Klum, dass ihre Mutter die beiden am Set unterstützte.