Der Halloween-Trubel ist vorbei und Heidi Klum scheint die ruhigen Tage zu genießen: Das Model teilt ein Video, auf dem sie mit Ehemann Tom und Schwager Bill die Hüften schwingt - und zeigt sich dabei ganz natürlich.

Da scheint jemand die freien Tage wirklich zu genießen: Model Heidi Klum hat ihr Alien-Halloween-Kostüm gegen einen Bikini getauscht und präsentiert ihren Fans ein kleines Tanz-Workout. Ihre Tanzpartner sind ihr Mann Tom und dessen Bruder Bill Kaulitz. Das Trio hüpft und strahlt dabei um die Wette.

Zu dem Video schreibt die 46-Jährige: "Liebe euch zwei." Dass sich die drei bestens verstehen, sieht man auf den ersten Blick. Grinsend performen sie vor der Kamera und können nicht aufhören zu lachen. Heidi zeigt sich dabei komplett ungeschminkt und in einem knappen, weißen Bikini, der sich definitiv an ihr sehen lassen kann.

Erholung nach Halloween-Marathon

(Foto: Charles Sykes/Invision/AP)

Nach den anstrengenden Vorbereitungen für ihre legendäre Halloween-Party hat sich Heidi den Pool-Spaß definitiv verdient. Für ihr schlagzeilenträchtiges Aussehen musste sie nämlich einiges über sich ergehen lassen: So ließ sie sich in einem Schaufenster von Maskenbildnern für ihren filmreifen Auftritt verwandeln. Immer wieder winkte sie Schaulustigen vor dem Fenster zu oder bekam Handys gereicht, um ihre Social-Media-Kanäle zu bedienen. Mehrere Monate hatten das Model und ihr Team an der aufwendigen Alien-Cyborg-Verkleidung gearbeitet.

Es war schon das 20. Mal, dass Klum ihre mittlerweile traditionelle Halloween-Party geschmissen hat. Im vergangenen Jahr hatte sie sich als die knallgrüne Oger-Figur Fiona aus den "Shrek"-Animationsfilmen verkleidet - auch runzelige Oma, Vampir oder Außerirdische war Klum schon. Dieses Jahr hatte sie ihr Kostüm bis zur letzten Minute geheim gehalten: "Ich verrate nur eins", hatte Klum gescherzt. "Ich werde mich weder als Fuchs noch als Otter verkleiden."

Die TVNOW-Doku "Heidi und Tom - Die Lovestory" zeigt die bewegende Geschichte von "Klumlitz", vom ersten Kuss bis zum Happy End.