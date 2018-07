Unterhaltung

Ex statt Tom Kaulitz: Heidi Klum überrascht mit Selfie

In den sozialen Netzwerken hat Heidi Klum für ihre Fans immer wieder Überraschungen parat. Mit diesem neuen Selfie des Supermodels hat aber wohl niemand gerechnet.

In letzter Zeit machte Heidi Klum vor allem mit gemeinsamen Liebesselfies von sich und ihrem neuen, 28-jährigen Freund Tom Kaulitz von sich reden. Nun hat das Model ihre Fans aber mit einem Foto auf Instagram überrascht, mit dem wohl keiner gerechnet hätte.

Auf dem Schwarz-Weiß-Bild ist sie nämlich zusammen mit Tochter Leni zu sehen - und mit ihrem Ex-Partner, dem 68-jährigen Flavio Briatore. Der ehemalige Formel-1-Chef ist der Vater der 14-Jährigen. Dieses Familienfoto ist eine echte Premiere.

Nach ihrer Scheidung von Starfriseur Ric Pipino im Jahr 2003 ging Klum eine Beziehung mit Briatore ein. Im Mai 2004 wurde schließlich die gemeinsame Tochter geboren. Ein Jahr später heiratete die heute 45-Jährige dann den britischen Sänger Seal, mit ihm hat Klum drei weitere Kinder. Im Jahr 2009 wurde Leni - mit vollem Namen Helena - von Seal adoptiert. Das Ehepaar gab im Januar 2012 dann die Trennung bekannt.

"Gegrübel führt nur zu mehr Falten"

Vor ein paar Tagen hatte sich Klum über die öffentliche Diskussion um sie und ihren 17 Jahre jüngeren Partner Tom Kaulitz gewundert: "Mein Freund ist viele Jahre jünger als ich und viele Leute hinterfragen das", erklärte sie dem US-Magazin "InStyle". "Das ist wirklich der einzige Moment, in dem mir mein Alter ins Gesicht geschrieben scheint und ich darauf antworten muss." Ansonsten denke sie nie darüber nach.

Die Moderatorin der Show "Germany's Next Topmodel" und der Gitarrist der Band Tokio Hotel zeigen sich seit Monaten verliebt auf Bildern in sozialen Netzwerken oder bei den Filmfestspielen von Cannes. Öffentlich hatte Klum noch nicht über ihre neue Liebe gesprochen. "Du musst einfach ein glückliches Leben führen, ohne dir zu viele Gedanken über das zu machen, was Leute denken. Das Gegrübel führt nur zu mehr Falten."

Quelle: n-tv.de