Ihr Tom Kaulitz durfte sie an Halloween als Wurm herzen, aber einwurmen durfte sie offenbar jemand anderes. Die 49-Jährige teilt ein Foto der aufwendigen Metamorphose. Ungeklärt bleibt die Frage, warum Heidis Körper unter dem Kostüm nur mit glänzendem Glitter bedeckt ist.

Alle Jahre wieder zeigt sich das Ex-Topmodel Heidi Klum in aufsehenerregenden Halloween-Kostümen. Dieses Jahr scheint sie verkleidet als Riesenwurm noch einmal allem Dagewesenen einen draufgesetzt zu haben. Seit Tagen schwirren Bilder des Wurms Heidi durch internationale Medien.

An einer Angelschnur erschien das Model Montagnacht zu ihrer Halloween-Party in New York. Am Haken hielt sie ihr Liebster Tom Kaulitz. Heidi ließ sich im Stehen ablichten, dann räkelte sie sich noch auf dem Boden.

Ihre Follower ließ Heidi bereits zuvor auf Instagram an dem Wurm-Spektakel teilhaben. Zunächst teilte sie noch vor Halloween ein Bild, auf dem sie recht freizügig zu sehen ist mit der Beschreibung "Halloween Prep 1st step!!" und fügte dem noch ein teuflisch grinsenden Emoticon bei. Es folgten Bilder vom Schmink-Prozess, Bilder von der Kostümierung von Tom Kaulitz und Bilder von der Halloween-Party an sich, bei der Heidi mal wieder allen anderen die Show stahl.

Auch als Wurm will Heidi geliebt werden

Nun also ein Bild, das offenbar zeigt, wie das Kostüm an ihr hochgezogen wurde. Theoretisch könnte es sich natürlich auch um ein nachträglich gestelltes Foto handeln - mit ganz viel Glitter im Spiel. Aber ein Vorbereitungs-Video zeigt ebenfalls, dass das Kostüm aus zwei Teilen besteht. Der obere Teil wird Heidi über-, der untere Teil untergestülpt.

Ihren jüngsten Beitrag versieht Klum mit der Frage "Would you still love me if i was a worm?" (Übersetzung: Würdest du mich immer noch lieben, wenn ich ein Wurm wäre?). Dass sie ihr Tom am Angelhaken hatte, und ihre als Catwoman verkleidete Tochter Leni den Wurm ebenso küsste und umarmte, dürfte eigentlich Antwort genug sein.