Ein Jahr ist es her, seit sich Heidi Klum und Tom Kaulitz die ewige Treue geschworen haben. Zum Hochzeitstag widmet die Model-Mama ihrem Liebsten nun einige rührende Worte, während sie die Fans mit bislang ungezeigten Fotos beglückt.

Die Hochzeit von Heidi Klum und Tom Kaulitz war mit Abstand die meistdiskutierte Promi-Trauung 2019. Doch all dem Spott über den großen Altersunterschied zum Trotz gaben sich das Model und der Musiker ganz romantisch auf einem Segelschiff an der Küste Capris das Jawort. Zum ersten Hochzeitstag schickte Klum ihrem Ehemann nun eine rührende Liebeserklärung via Instagram und teilte dazu ein Foto der Zeremonie.

"Tom, ich verliebe mich jeden Tag neu in dich. Heute zelebriere ich mit dir unsere Liebe. Der Hochzeitstag ist ohne Frage einer der wunderschönsten Tage. In der Liebe versinken und verlieren sich alle Widersprüche des Lebens. I love you!", schreibt Klum auf der Social-Media-Plattform. Umringt ist der Text von zahlreichen roten Herz-Emojis.

Dazu postete die 47-Jährige ein bislang ungesehenes Hochzeitsfoto, das sie in ihrem weißen Kleid mit Schleier und Schleppe zeigt. Auch Kaulitz ist fast ganz in Weiß gehüllt. Nur ein hellblaues Hemd und ein blaues Einstecktuch sorgen für kleine Farbkleckse bei dem 30-Jährigen. Die Dekoration im Hintergrund besteht aus weißen und rosafarbenen Rosen.

Ein Traum in Weiß

Gefeiert wurde der Hochzeitstag scheinbar nicht nur bei Instagram, sondern auch ganz romantisch im Garten. Die Model-Mama postete ein Bild, auf dem die beiden zusammengekuschelt vor einem Zelt sitzen. Die Rosendeko am Eingang ist unverkennbar der Hochzeitsdeko nachempfunden. Klum trägt ein weites, weißes Kleid, das ihrem Hochzeitskleid ähnelt, und bekommt einen dicken Schmatzer von Kaulitz auf die Wange gedrückt.

In einem weiteren Instagram-Eintrag sind die beiden vor einer Torte zu sehen, die die "Christina O" darstellen soll - das Boot, auf dem sie sich das Jawort gaben. An Bord des Tortenschiffs befinden sich neben dem Hochzeitspaar auch Heidis Kinder in Form von Zuckerfigürchen.

Heidi Klum und Tom Kaulitz machten ihre Beziehung im Mai 2018 öffentlich. 2019 folgte die Hochzeit. Klum ist vierfache Mutter. Aus ihrer Ehe mit dem britischen Sänger Seal gingen drei Kinder hervor: Lou (10), Johan (13) und Henry (14). Ihre Erstgeborene, die 16-jährige Tochter Helene "Leni", stammt aus einer Beziehung mit Ex-Formel-1-Star Flavio Briatore und wurde später von Seal adoptiert. Auch Kaulitz ist bereits geschieden. Von 2015 bis 2018 war er mit der ehemaligen "Miss Philippinen Deutschland" Ria Sommerfeld verheiratet.