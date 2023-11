Helene Fischer singt für Disney-Weihnachtsfilm "Wish"

Animationsfilm bald in Kinos

Animationsfilm bald in Kinos Helene Fischer singt für Disney-Weihnachtsfilm "Wish" Artikel anhören

(Foto: picture alliance / PIC ONE)

Schlagerstar Helene Fischer dominiert die deutschen Charts, füllt Stadion und darf nun erneut mit dem Mega-Konzern Disney kooperieren. Für den Weihnachtsfilm der Animationsschmiede steuert sie einen Song bei. Der wird bereits vor dem Kassenstart von "Wish" online zu hören sein.

Fans von Helene Fischer sollten sich schonmal eine Kinokarte sichern: Der Schlagerstar wird im kommenden Disney-Weihnachtsfilm "Wish" zu hören sein. Wie das US-amerikanische Medienunternehmen bekannt gab, singt die gelernte Musical-Darstellerin darin den Abspannsong "Weil der Wunsch es wert ist". Der Animationsstreifen kommt am 30. November in die deutschen Kinos.

Wer nicht so lange warten kann, der sollte sich den 17. November im Kalender markieren. Dann wird der Song sowie der komplette "Wish"-Soundtrack auf allen bekannten Streaming-Plattformen zum Abruf bereitstehen. Für Helena Fischer ist es nicht die erste Kooperation mit Disney: Bereits für die deutsche Version des Films "Vaiana" performte sie 2016 den Song "Ich bin bereit".

In dem Film vom Oscarpreisträger Chris Buck ("Die Eiskönigin") inszenierten Film nimmt die 17-jährige Asha (gesprochen von Ariana DeBose) und ihre Ziege Valentino eine Reise durch Rosas auf sich - ein magischer Ort, in dem Wünsche wahr werden. Der ist durch den bösen König Magnifico (Chris Pine) bedroht. Dabei helfen könnte ihr eine kosmische Kraft in Form eines Energieballs namens Star (Alan Tudyk).