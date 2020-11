Neben Chris Hemsworth sehen seine Kollegen aus Hollywood schlecht aus. Denn der Marvel-Star stählt seinen Körper immer weiter. Chris Pratt ist jetzt schon die Lust vergangen mit dem Muskelpaket zu drehen und fleht ihn auf Instagram an, schnellstmöglichst mit dem Training aufzuhören.

Chris Hemsworth ("Thor") trainiert seine Muskeln immer weiter - sehr zum Entsetzen seines Kollegen Chris Pratt ("Guardians of the Galaxy"). Die beiden Marvel-Stars stehen bald zusammen vor der Kamera und Pratt fürchtet, dass das für ihn peinlich werden könnte. Gerade hat Hemsworth einen neuen Schnappschuss auf Instagram geteilt: Darauf ist er oben ohne beim Training zu sehen, er versucht offenbar einen riesigen Reifen umzudrehen. "Heute ist Cheat Day. Ich habe beschlossen, mir diesen extra großen Donut zu gönnen, meine Güte, er ist schwer", scherzte der Hollywood-Star zu dem Bild.

Im Kommentarbereich machte dann Pratt mit den Witzen weiter. "Hey Kumpel. Ich habe gerade von meinem Trainer gehört und er sagt, du musst damit aufhören zu trainieren, denn wir sind in einem Film und das alles, und er will nicht, dass ich neben dir stehe, wenn du so aussiehst", schrieb Pratt. "Du musst für mich wirklich schnell 25 Pfund zulegen, cool, danke."

Zuvor hatte "Variety" berichtet, dass in Hemsworths neuem Film "Thor: Love and Thunder" auch "Guardians of the Galaxy"-Star Chris Pratt alias Star-Lord dabei sein wird. Genaue Details zum Plot sind noch nicht bekannt, allerdings ist das Crossover der beiden Marvel-Universen keine allzu große Überraschung. So war Thor am Ende von "Avengers: Endgame" bereits an Bord von Star-Lords Raumschiff.

In dem neuen Film von Regisseur Taika Waititi sind auch Natalie Portman, Tessa Thompson und angeblich Christian Bale zu sehen. Die Produktion des Streifens könnte laut "The Hollywood Reporter" im Januar 2021 in Australien beginnen.