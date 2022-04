Und täglich grüßt das Murmeltier? Ganz so ist es noch nicht. Aber es ist nicht das erste Mal, dass Bill Murray bei Dreharbeiten für Stunk gesorgt haben soll. Die Macher des Films "Being Moral" haben den 71-Jährigen deshalb nun sogar beurlaubt.

Was ist am Set von "Being Moral" mit Hollywood-Superstar Bill Murray geschehen? Der Hauptdarsteller wurde wegen "unangemessenen Verhaltens" beurlaubt. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Die Dreharbeiten sollen deswegen von der Produktionsfirma Searchlight Pictures vorübergehend unterbrochen worden sein.

In einer Mail an die Mitarbeiter heißt es demnach, man sei Ende vergangener Woche in einer offiziellen Beschwerde auf etwas aufmerksam gemacht worden, dem man nun nachgehe. Konkreter werden die Verantwortlichen allerdings nicht. Auch sonst sind bislang keine weiteren Details an die Öffentlichkeit durchgesickert.

Die Dreharbeiten an "Being Moral" von Regisseur, Schauspieler und Comedian Aziz Ansari hatten im März begonnen. Rund die Hälfte des Films, der sich mit dem Thema Sterbebegleitung beschäftigt, soll bereits im Kasten sein.

Vorwürfe von Lucy Liu

Schon im Sommer 2021 machte die Schauspielerin Lucy Liu einen Streit mit ihrem Kollegen Murray öffentlich. Gemeinsam standen sie im Jahr 2000 für den Kinofilm "3 Engel für Charlie" vor der Kamera. Liu berichtete, dass Murray sie beschimpft haben soll. Der Grund: Sie und weitere Kollegen hätten eine Szene während einer Probe überarbeitet, als Murray nicht vor Ort gewesen sei.

Auch sie beschwerte sich schon über Murray: Lucy Liu. (Foto: picture alliance / Evan Agostini/Invision/AP)

Im Podcast "Asian Enough" der "Los Angeles Times" sagte Liu damals konkret: "Einige seiner Ausdrücke waren unentschuldbar und inakzeptabel und ich wollte nicht einfach dasitzen und das hinnehmen." Sie habe sich schon damals sofort gewehrt und bereue es nicht. Auch Kollegin Drew Barrymore bestätigte den Vorfall am Set. "Komiker können manchmal ein wenig düster sein und er kam einfach in einer schlechten Stimmung herein", so Barrymore damals.

Der 1950 geborene Murray war in den 70er-Jahren Teil der Comedy-Show "Saturday Night Live" im US-Fernsehen. Ebenfalls zu jener Zeit begann er seine Schauspiel-Karriere, in der er seither in zahlreichen Blockbustern mitwirkte, darunter etwa "Ghostbusters" (1984), "Und täglich grüßt das Murmeltier" (1993) oder aber "Lost in Translation" (2003).