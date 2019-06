Sie sind das Traumpaar der frühen 90er Jahre: Whitney Houston und Kevin Costner fesseln in "Bodyguard" die Kinogänger. Der romantische Film hat noch heute Kultstatus. Umso erstaunlicher, dass erst jetzt ein Geheimnis über ein wichtiges Detail ans Licht kommt.

Ein verrauschtes Schwarz-Weiß-Bild. Der Personenschützer Frank Farmer trägt die Popsängerin Rachel Marron durch den Regen in Sicherheit. Das Poster zum Kultstreifen "Bodyguard" aus dem Jahr 1992 mit Kevin Costner und Whitney Houston in den Hauptrollen dürfte auch heute noch vielen bekannt sein.

Doch Hauptdarsteller Costner verriet nun im Gespräch mit der US-Seite "Entertainment Weekly" ein Detail, das bislang mehr als 25 Jahre ein Geheimnis war: Die Frau auf dem ikonischen Poster ist überhaupt nicht die verstorbene Musikgröße Houston.

"Das war tatsächlich gar nicht Whitney", so der zweifache Oscar-Preisträger. "Sie war bereits heimgegangen und es war ihr Double, das seinen Kopf in meine Schulter vergraben hat - was ohnehin angebracht war." Immerhin habe ihre Figur in der Szene Angst verspürt, sagte der 64-Jährige. Einer der berühmtesten Momente des Films trug sich also gar nicht zwischen den beiden Hauptdarstellern zu.

Dass auf dem Plakat nicht das Gesicht von Houston zu sehen ist, soll den Produzenten damals überhaupt nicht gepasst haben, berichtete Costner. Schließlich war die 2012 verstorbene Sängerin zu diesem Zeitpunkt auf dem Zenit ihrer weltweiten Popularität und für viele ein Grund, überhaupt erst in den Film zu gehen. Doch am Ende konnte sich Costner mit seinem Wunsch durchsetzen - der Rest ist Filmgeschichte.