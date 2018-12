Howard will seine Ex-Frau wieder heiraten

Er will es noch einmal wissen: Schauspieler Terrence Howard verlobt sich zum zweiten Mal mit seiner Ex-Frau. Erst vor drei Jahren hatte sich das Paar scheiden lassen. Er hat auch schon Erfahrungen mit einem solchen Liebes-Comebacks.

Terrence Howard, bekannt durch die Serie "Empire", will wieder heiraten. Das gab der 49-Jährige selbst via Instagram bekannt. Auf Fotos zeigte er einen riesigen Verlobungsring. Der Clou an der Geschichte: Den Antrag machte er zum zweiten Mal Mira Pak, seiner Ex-Frau. Mit ihr war der Schauspieler bereits von 2013 bis 2015 verheiratet.

In einem Video, das Howard ebenfalls auf seinem Instagram-Account veröffentlichte, sieht man ihn zu seiner Zukünftigen sagen: "Ich habe 45 Jahre gebraucht, um dich zu finden, Liebling, aber jetzt, wo ich dich in meinem 50. Lebensjahr gefunden habe, werde ich den Rest der Ewigkeit an deiner Seite verbringen".

Als Pak damals die Scheidung einreichte, war sie schwanger von Howard. Die Versöhnung ließ aber nicht lange auf sich warten, 2016 folgte Baby Nummer zwei. Der Schauspieler hat drei weitere Kinder aus früheren Beziehungen.

Für Howard wird es das fünfte Jawort - mit der dritten Frau. Denn auch Lori McCommas heiratete er zweimal, ihre Ehen hielten von 1994 bis 2003 sowie 2005 bis 2007. Zudem war er mit Michelle Ghent von 2010 bis 2013 verheiratet.