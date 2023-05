Will die Scheidung schnell hinter sich bringen: Iris Klein.

Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein wäre anscheinend lieber heute als morgen von ihrem Noch-Mann Peter geschieden. Sie sei froh, wenn die Ehe endgültig "abgeschossen" sei, erklärt sie. Zudem macht sie sich Gedanken darüber, wieder ihren Mädchennamen anzunehmen.

Wochenlang hält das Ehedrama zwischen Iris und Peter Klein die Öffentlichkeit in Atem. Ganz zu Ende ist es noch immer nicht. Jedenfalls ist das Paar nach wie vor nicht geschieden, obwohl es das in Spanien bereits sein könnte. Schuld daran sei ihr Verflossener, behauptet die Mutter von Daniela Katzenberger nun. Sie selbst würde dagegen wohl am liebsten den Trennungsturbo einlegen.

So antwortete Iris Klein auf eine Fan-Frage, ob sie denn schon geschieden sei, auf ihrer Instagram-Seite: "Leider noch nicht, aber ich hoffe doch, dass es bald so weit ist. Den Anwalt habe ich bereits bezahlt, und sobald Herr Klein unterschrieben hat, werden wir schnell geschieden, da es in Spanien kein Trennungsjahr gibt."

Aus ihrem Herzen macht die 56-Jährige dabei keine Mördergrube: "Ich bin froh, wenn diese Ehe endgültig abgeschossen ist", schrieb sie (und nicht etwa "abgeschlossen"). Ihren Ehering hat sie nach eigenem Bekunden bereits weggeworfen.

Da sich ihr Noch-Mann derzeit in Deutschland aufhalte, müsse sie sich wohl "noch bis nächste Woche" gedulden, erklärte Iris Klein. Sie denke aber, dass er dann die Scheidungspapiere unterschreiben werde.

Iris Kruschwitz?

Gefragt, ob sich mit der Scheidung auch ihr Nachname ändern werde, offenbarte Iris Klein, dass sie darüber nachgedacht habe, wieder ihren Mädchennamen anzunehmen. Dann würde sie künftig als Iris Kruschwitz durchs Leben gehen. "Ich weiß noch nicht", machte sie allerdings deutlich, dass die Entscheidung noch nicht gefallen sei.

Zu ihrem Geburtstag am Freitag habe ihr Peter Klein nicht gratuliert, plauderte Iris (Noch-)Klein zudem aus. "Darauf lege ich auch keinen Wert, denn er ist mir egal geworden", teilte sie aus und ergänzte: "Peter spielt keine Rolle mehr in meinem Leben und heute denke ich auch, dass diese Trennung das Beste war, was mir passiert ist."

Erst recht, da Iris Klein seit Kurzem wieder frisch verliebt ist. Um wen es sich bei dem neuen Mann an ihrer Seite handelt, hat sie noch nicht verraten. Mit "Mister T", wie sie ihn lediglich nennt, schwebt sie aber nun offenbar wieder auf Wolke sieben. "Ich gebe ihn nie mehr her", ist sie sich sicher.