Über Wochen dreht die Liebes-Posse um Iris Klein, Peter Klein und Yvonne Woelke eine irre Pirouette nach der anderen. Bald weiß niemand mehr, wer die Wahrheit sagt und wer lügt. Nun folgt der nächste Hammer: Peter Klein und Woelke treten für ein TV-Format gemeinsam vor die Kamera.

Yvonne Woelke und Peter Klein stehen bald gemeinsam (!) für RTL vor der Kamera. Der Kölner Sender bestätigte, dass die beiden demnächst zusammen in einem TV-Format zu sehen sein werden, ohne bereits auf Einzelheiten des Projekts einzugehen.

Was zunächst womöglich unspektakulär klingt, entpuppt sich bei näherer Betrachtung dann doch als ziemlicher Hammer. Schließlich stehen die beiden seit Wochen im Zentrum eines Ehe-, Eifersucht- und vermeintlichen Seitensprungdramas, in dem sie lange Zeit alle Schuld von sich wiesen.

Öffentliche Schlammschlacht

Rückblende: Schon 2022 lernen sich der mit der Daniela-Katzenberger-Mutter Iris Klein verheiratete Peter Klein und Yvonne Woelke besser kennen. Beide reisen damals als Begleitpersonen unterschiedlicher Dschungelcamp-Kandidaten nach Südafrika. Er ist als Unterstützung von Lucas Cordalis dabei, der dann aber wegen einer Corona-Erkrankung nicht an der Show teilnehmen kann. Sie fungiert außerhalb des Camps als Stütze von Janina Youssefian.

Als "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Anfang 2023 nach Australien zurückkehrt, sind Peter Klein und Woelke abermals mit von der Partie. Er begleitet erneut Lucas Cordalis, der sein in Südafrika ausgefallenes Dschungel-Abenteuer nun nachholt. Sie wird hingegen von Djamila Rowe, der späteren Dschungelkönigin, mit auf die Reise genommen.

Mit diversen Social-Media-Posts von Iris Klein, in denen sie ihrem Mann und Woelke vorwirft, sie nicht nur in Australien betrogen zu haben, sondern schon seit langem eine heimliche Affäre zu führen, beginnt das Drama. Seither tobt eine in aller Öffentlichkeit ausgetragene Schlammschlacht, in der immer wieder Aussage gegen Aussage steht, kompromittierende Fotos und schlüpfrige Details die Runde machen.

"Die ganze Wahrheit"

Peter Klein und Woelke bestreiten dabei alle Fremdgehvorwürfe und dementieren auch immer wieder, ein Paar zu sein. Vor allem der 56-jährige Noch-Ehemann von Iris Klein macht aus seiner Zuneigung zu Woelke allerdings in jüngster Zeit kaum noch einen Hehl. "Ich mag alles an ihr", schwärmte er etwa vor wenigen Tagen im RTL-Interview und ergänzte: "Ich mag ihre Art, ihr Wesen, ihren Typ."

Was ist denn nun "die ganze Wahrheit" in dieser anscheinend immerwährenden Posse? "'Bild' kennt sie", behauptete das Boulevardblatt erst an diesem Donnerstag. Demnach seien Peter Klein und Yvonne Woelke entgegen allen anderslautenden Beteuerungen tatsächlich liiert. Und nicht nur das: Sogar die Planungen für die Hochzeit der beiden liefen bereits, wusste die Zeitung zu enthüllen.

Das nächste Dementi ließ daraufhin jedoch nicht lange auf sich warten. "Story 100 Prozent erfunden", kommentierte Peter Klein den Bericht auf seiner Instagram-Seite. Werden wir "die ganze Wahrheit" denn jemals erfahren? Vielleicht bringt ja das RTL-Format nun ein für alle Mal Klarheit in dieses unendliche Liebesverwirrspiel.