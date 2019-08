Seit einigen Tagen schon brodelt die Gerüchteküche um Katie Holmes und Jamie Foxx gewaltig. Eben erst wurde Foxx mit einer jungen Sängerin gesichtet, nun soll ihm Holmes auch schon den Laufpass gegeben haben.

Katie Holmes und Jamie Foxx waren angeblich sechs Jahren lang ein Paar, so wirklich mitbekommen hat man davon in der Öffentlichkeit wenig. Immer waren die zwei darauf bedacht, ihre Liebe privat zu halten. Nun sollen sie sich getrennt haben.

Der 51-jährige Foxx war zuletzt mehrfach an der Seite der 30 Jahre jüngeren Nachwuchssängerin Sela Vave gesehen worden, erste Fremdgehgerüchte tauchten auf. Nun allerdings meldet unter anderem das US-Promiportal "People", er und Holmes seien bereits seit Juli gar kein Paar mehr. Andere US-Seiten wollen erfahren haben, dass die Trennung sogar schon im Mai erfolgte. In dem Monat, in dem sie zum zweiten Mal überhaupt im Rahmen der MET Gala in New York ganz offiziell gemeinsam erschienen. Ihren ersten Auftritt als Paar absolvierten sie im Rahmen der Grammys einige Monate zuvor in New York. Ansonsten existieren von den beiden nur Paparazzi-Fotos.

"Sind seit Monaten getrennt"

Ein Ohrenzeuge will laut der US-Seite "Page Six" in einem Restaurant gehört haben, wie Holmes kürzlich zu einer Freundin sagte, es gehe nur Foxx selbst etwas an, was er tue. "Wir sind seit Monaten getrennt." Nichts Genaues weiß man also, doch ist der mutmaßliche Split der beiden Schauspieler offenbar ein großes Gesprächsthema in Hollywood. Schuld an dem Scheitern der Beziehung soll der Umstand sein, dass die zwei sehr unterschiedlich sind. Foxx ist eher als Partylöwe bekannt, während sich Holmes lieber im Hintergrund hält. Bei Instagram sieht man sie meist mit Büchern, im Theater oder an der Seite ihrer Mutter.

Zusammengekommen sein sollen Holmes und Foxx 2013, kurz nach der Trennung der 40-Jährigen von ihrem Ehemann Tom Cruise. Seinerzeit setzten beide alles daran, ihre Liebe geheim zu halten, trafen sich heimlich in Hotels und schlichen sich durch Hintereingänge davon. So klammheimlich wie ihre Beziehung könnte nun also auch ihre Trennung vonstattengegangen sein.