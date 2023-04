"Medizinische Komplikationen" - so lautet die Begründung dafür, dass Hollywood-Star Jamie Foxx in einem Krankenhaus behandelt wird. Was genau sich dahinter verbirgt, ist noch immer unklar. In jedem Fall aber soll die Genesung des 55-Jährigen weiter Fortschritte machen, wie nun sein Freund Martin Lawrence erklärt.

Woran auch immer Jamie Foxx leidet - er befindet sich allem Anschein nach weiter auf dem Weg der Besserung. Das verriet nun Schauspielkollege Martin Lawrence, der als sein enger Freund gilt, wenn auch nur aus zweiter Hand. "Ich habe gehört, dass es ihm besser geht", sagte der "Bad Boys"-Star gegenüber "Extra". Schon zuvor hatte es mehrfach geheißen, der Gesundheitszustand von Foxx bessere sich.

Martin Lawrence sprach über Foxx, als ihm ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame verliehen wurde. (Foto: picture alliance/dpa/Invision/AP)

Foxx war in der vergangenen Woche in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Laut seiner Tochter hatte es "medizinische Komplikationen" bei dem 55-Jährigen gegeben.

"Ich bete jede Nacht für ihn und wünsche ihm nur das Beste, denn er ist einer der Besten, die wir in Hollywood haben", so Lawrence weiter. "Nicht nur einer der besten Entertainer, sondern auch ein guter Mensch". Das Interview fand am Rande einer Zeremonie statt, bei der ein Stern für Lawrence auf dem Hollywood Walk of Fame enthüllt wurde.

Streit mit Cameron Diaz?

Seit dem 11. April befinden sich Fans und Filmwelt in Sorge um Jamie Foxx. Der Star wurde nach einem gesundheitlichen Zwischenfall in Atlanta in ein Krankenhaus gebracht. Seine Familie gab schnell Entwarnung. Worum es sich bei den "medizinischen Komplikationen" genau gehandelt hat, ist jedoch weiterhin unbekannt.

Einem CNN-Bericht zufolge machten die Ärzte in der Klinik verschiedene Tests, um herauszufinden, was zu seinem Zustand geführt habe. Gerüchte, dass Foxx mit dem Krankenwagen in die Klinik gebracht worden sei, wies ein Informant des Senders zurück. Auch sei der Oscarpreisträger nicht, wie zuerst kolportiert, am Set zusammengebrochen.

Jamie Foxx dreht in Atlanta gerade den Film "Back in Action". Passend zum Titel handelt es sich um das Leinwand-Comeback von Cameron Diaz nach langer Pause. Gerüchten zufolge soll es am Set kurz vor dem vermeintlichen Zusammenbruch von Foxx zu einem Streit zwischen den Stars gekommen sein.

Während des Krankenhausaufenthalts von Foxx liefen die Dreharbeiten mit einem Körper-Double des Hollywood-Stars weiter. Der Schauspieler soll noch acht Drehtage vor sich haben.