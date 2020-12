Vor fünf Jahren heiratet Sängerin Jasmin Wagner alias Blümchen einen Schweizer Unternehmer. Im vergangenen Sommer kursieren Gerüchte über eine Trennung des Paares in den Medien. Nun bestätigt der ehemalige Teenie-Star: "Ich lasse mich scheiden".

Die unter dem Kunstlernamen Blümchen bekannte Sängerin Jasmin Wagner hat gleich zu Anfang des Interviews für den Podcast "Grazia Women" über eine große Veränderung in ihrem Privatleben gesprochen: "Ich lasse mich scheiden", erklärt sie in der an Heiligabend veröffentlichten Folge. Seit der Trennung von ihrem Ehemann, dem Schweizer Unternehmer Frank Sippel, verbringe sie viel mehr Zeit mit ihren "Kernfreunden", was sich wie "nach Hause kommen" anfühle.

Das Scheiden sei eine Sache, die man nicht eben mal machen könne, erklärt die 40-jährige Sängerin weiter. Dazu gehörten ein Scheidungsjahr und einige Hürden, die man nehmen müsse. Wenn das Scheidungsdatum, auf das man hinarbeite, dann da sei, könne sie sich auch eine Scheidungsparty vorstellen. "Man feiert dann das Leben, das voller Erfolg aber auch Scheitern ist, wobei letzteres auch eine Chance sein kann." Im Idealfall sei es dann so, dass neben langjährigen Freundinnen auch ihr Ex-Mann zur Party kommen könne.

Im Februar 2015 gab sich das Paar das Jawort. Gerüchte um eine Trennung der beiden kamen bereits im vergangenen Sommer auf. Laut der "Bild"-Zeitung sei Wagner im August aus der gemeinsamen Berliner Wohnung ausgezogen und alleine in den Griechenland-Urlaub geflogen. Ein Freund des Paares sagte damals dem Blatt, dass die beiden sich auseinandergelebt hätten.

Wagner wurde in den 1990er Jahren als Blümchen mit Songs wie "Herz an Herz" oder "Kleiner Satellit" bekannt. Auch als Moderatorin und Schauspielerin war die Künstlerin zu sehen. 2019 feierte sie dann ein Bühnencomeback als Blümchen.