Für seine Reportagen erhielt Wilmsdorff 2019 den Fernsehpreis in der Kategorie "Bestes Infotainment".

Mit seinen Selbstversuchen prägt Jenke von Wilmsdorff bei RTL ein neues Genre. Dennoch gehen die Wege des preisgekrönten Reporters und des Senders nach knapp zwei Jahrzehnten auseinander. Statt einer Verlängerung suche man "neue Herausforderungen".

RTL und Jenke von Wilmsdorff beenden ihre Zusammenarbeit. Der 54-Jährige arbeitete seit 2001 für den Sender. Aufmerksamkeit erlangten besonders Wilmsdorff anstrengende und aufreibende Selbstversuche. "Ob als Pflegefall, Drogenkonsument oder Obdachloser - der Reporter hat sich nichts geschenkt", schreibt RTL in einer Mitteilung. Die Sendung "Das Jenke-Experiment" wurde ausgezeichnet, auch in den Reportagen "Jenke als ..." sorgte Wilmsdorff demnach für Erkenntnisgewinn auf der einen und Unterhaltung auf der anderen Seite, auch im Rahmen von Beiträgen für das RTL-Wochenmagazin "EXTRA". Dennoch wird der Exklusivitätsvertrag nicht verlängert, wie RTL mitteilt. Stattdessen suche man "neue Herausforderungen".

"Ich danke Jenke für sein unglaubliches Commitment RTL gegenüber. Über so viele Jahre hat Jenke Unglaubliches geleistet. Kein anderer ist für seine Formate buchstäblich an seine physischen und psychischen Grenzen gegangen", wird RTL-Geschäftsführer Jörg Graf in der Mitteilung zitiert: "Jenkes Experimente haben ein neues Genre geprägt, auf das wir sehr stolz sind. Aus großem Respekt vor Jenke, wünsche ich ihm alles Gute und den Erfolg, den er bei meinem Sender hatte."

2019 gewann Jenke von Wilmsdorff den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Bestes Infotainment" für "Jenke macht Mut! Leben mit Brustkrebs", "Das Jenke-Experiment" und "Jenke Über Leben".

Neben "Das Jenke-Experiment", das seit 2013 als eigene Doku-Reihe bei RTL Erfolge feiert, war der Reporter unter anderem auch in den Formaten "Jenke macht Mut!", "Jenke Über Leben", "Jenke - Ich bleibe über Nacht" und in der Reality-Action-Show "Kopfgeld" zu sehen. Die letzte Folge der Doku-Reihe "Das Jenke-Experiment: Tiere lieben und Tiere essen - Wie viel Fleisch muss sein?" wurde am 2. März bei RTL ausgestrahlt und ist weiterhin bei TVNOW zu sehen.