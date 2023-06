Ob kurz oder lang, hell oder dunkel, glatt oder lockig: Jennifer Lopez kann einfach jede Frisur tragen. Für den Sommer präsentiert sich der Popstar nun in einem neuen Look. Auf Instagram begeistert sie ihre Fans mit Beach-Waves und einem Pony.

Neuer Look für Superstar Jennifer Lopez: Die Musikerin und Schauspielerin präsentiert via Instagram ihren Fans eine neue Sommer-Frisur. Mit augenbrauenlangem Pony und lockeren Beach-Waves blickt die 53-Jährige gewohnt lasziv in die Kamera und schreibt dazu: #ThisIsMeNow, übersetzt "Das bin ich jetzt", in Anspielung auf ihr gleichnamiges neues Album. An ihrer typischen goldbraunen Haarfarbe änderte sie hingegen nichts. In dem Post erwähnte sie auch ihren Hairstylisten Lorenzo Martin, der offenbar für ihren neuen Look verantwortlich war.

Ein offizielles Release-Datum steht für ihr dann insgesamt neuntes Studioalbum noch nicht fest, verriet Lopez in einem Gespräch mit dem Streaminganbieter Spotify im März. Voraussichtlich soll ihre neue Musik jedoch noch diesen Sommer erscheinen. "This is Me ... Now" ist eine Anspielung auf das 20. Jubiläum ihres Erfolgsalbums "This Is Me ... Then". In einer Pressemitteilung hieß es, dass das neue Album ihre "emotionale, spirituelle und psychologische Reise" beschreiben wird, die sie in den letzten zwei Jahrzehnten unternommen hatte.

"Bennifer" turteln auf rotem Teppich

Auch privat scheint es wieder bei Jennifer Lopez zu laufen. Nachdem in vergangener Zeit immer wieder Gerüchte hochkochten, dass es zwischen ihr und Ehemann Ben Affleck kriseln soll, zeigte sich das Paar Anfang der Woche turtelnd auf dem roten Teppich zu Afflecks neuen Streifen "The Flash". Wie Bilder "Daily Mail" zeigten, strahlte sich das Paar immer wieder an - einen kleinen Kuss gab es zur Freude der Paparazzi auch.

Vor etlichen Jahren waren die beiden schon einmal verlobt gewesen - hatten es aber nicht bis zur Hochzeit geschafft. Fast 20 Jahre später fanden "Bennifer" überraschenderweise doch wieder zusammen und gaben sich am 20. August 2022 sogar in einem pompösen Hochzeits-Event das Ja-Wort. Im Februar verliehen sie ihrer Verbundenheit sogar mit einem Partner-Tattoo dauerhaften Ausdruck.