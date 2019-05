Joachim Llambi - "Let's dance again"

Wieder im Paartanz unterwegs Joachim Llambi - "Let's dance again"

Er ist bekannt für seine spitze Zunge und seine oft harten Ansagen. Persönlich hat er im Privaten in letzter Zeit eher einen Eiertanz vollführt: Von seiner Ehefrau getrennt wurde er mit neuer Freundin gesichtet. Nun wieder mit Ehering - was ist da los?

Nicht einmal ein Jahr waren Joachim Llambi und seine Frau Ilona getrennt - doch nun scheint wohl eine zweite Staffel anzustehen: Der "Let's Dance"-Juror trägt seinen Ehering wieder, berichtet sein Haussender RTL. Nach 13 Jahren war eigentlich Schluss zwischen dem 54-Jährigen und seiner neun Jahre jüngeren Frau. Zwischenzeitlich war PR-Managerin Rebecca Rosenschon an Llambis Seite, Ex-Frau Ilona wurde mit TV-Anwalt Ingo Lenßen in inniger Vertrautheit gesichtet. Und nun doch wieder alles wie immer?

Ilona, die er 2003 zufällig in einer Pizzeria kennenlernte, heiratete der strenge Tanz-Schiedsrichter zwei Jahre später, das Ehepaar bekam zwei Töchter. Ilona und Joachim Llambi hatten sich 2018 dann aber nach 13 Jahren Ehe getrennt, es gab angeblich niemand anderes, die Trennung verlief friedlich. Und auch, als Joachim im November vergangenen Jahres dann doch eine neue Liebe, Rebecca, bei einem Golf-Turnier in Griechenland präsentierte, gab es keine Anzeichen für einen Rosenkrieg der ehemaligen Eheleute.

Joachim Llambi mit Rebecca Rosenschon (Foto: imago images / Spöttel Picture)

Aber im April, da zeigte sich Ilona mit einem anderen bekannten Mann, dem bereits erwähnten TV-Strafrechtler Ingo Lenßen, bekannt aus der Serie "Lenßen & Partner". Zwar wollten sich beide zu dem Zeitpunkt nicht dazu äußern, ob sie ein Paar sind, Beobachter meinen aber eine gewisse Vertrautheit zwischen den Turteltauben entdeckt zu haben. War das zu viel für den ehemaligen Turniertänzer Llambi, der zusammen mit Motsi Mabuse und Jorge González zur Jury von "Let's dance" gehört?

Jorge, Motsi und Joachim - ein unschlagbarer Dreier. (Foto: imago images / Future Image)

Über ein Liebescomeback war bereits spekuliert worden, als Joachim Llambi am vergangenen Freitag bei "Let's Dance" seinen Ehering wieder am Finger trug. Mit seinen bissigen Kommentaren über die Leistungen der Teilnehmer sorgt er ja immer wieder für Lacher und Tränen - vielleicht muss er sich nun ein paar Kommentare zu seinem Liebesleben anhören. Da dürfte er allerdings drüberstehen, denn wer austeilen kann muss auch einstecken können, und außerdem weiß jeder in Köln: "Liebe gewinnt!"