Dreimal ist Jochen Busse bereits geschieden. Und auch die vierte Ehe des Schauspielers und Kabarettisten ist nun offenbar gescheitert. In einer Talkshow sagt der 79-Jährige, es liege an ihm, dass es wieder nicht geklappt hat.

Kabarettist und Schauspieler Jochen Busse wird sich zum vierten Mal scheiden lassen - und sieht die Schuld bei sich selbst. "Mir ist schon wieder jemand von der Fahne gegangen, ich werde Ende dieses Jahres eine Scheidung eingereicht haben", sagte Busse in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9".

"Es gibt Leute, die treffen in ihrem Leben die Frau ihres Lebens und bleiben auch bei der", sagte der gebürtige Iserlohner. Bei ihm gelinge das nicht. Auf die Frage, woran das liege, sagte Busse: "An mir. Es liegt an mir, weil ich immer glaube, ach, das kriegen wir schon hin. Und dieses Hinkriegen, das ist nicht wahr." Die Probleme beginnen dabei offenbar im Kleinen - etwa beim unterschiedlichen Musikgeschmack, wie der Klassik-Liebhaber erklärte: "Von Haydn zu Howie (Carpendale), das ist ein weiter Weg."

Vier Ehen, ein Sohn

Im Januar wird Jochen Busse 80 Jahre alt. Schon früh widmete er sich der Schauspielerei, begann mit 19 Jahren bei den Münchner Kammerspielen. Es folgten weitere Engagements beim Theater sowie beim Film. Von 1976 bis 1991 gehörte Jochen Busse zum Ensemble und Autorenteam der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Einem größeren Publikum wurde er aber durch die von Rudi Carrell produzierte RTL-Show "7 Tage, 7 Köpfe" bekannt, die er von 1996 bis 2005 moderierte. Zuletzt trat Busse im Berliner Schillertheater auf, der Ausweichspielstätte der Komödie am Kudamm. Dort spielte er vor dem erneuten Lockdown gemeinsam mit Hugo Egon Balder in dem Tourneestück "Komplexe Väter".

Jochen Busses erste Ehe wurde bereits 1978 geschieden, anschließend war er mit einer Filmeditorin verheiratet. 1994 ehelichte er Sabine Kersten. Die zwei bekamen einen Sohn und ließen sich 2000 wieder scheiden. Von 2002 bis 2006 war Busse dann mit der Filmemacherin Bea Sommer liiert. Seit November 2007 ist er mit Constanze Volkner verheiratet, die Zwillinge mit in die Ehe brachte. Eben diese Ehe soll also nun zum Ende des Jahres nach 13 gemeinsamen Jahren wieder geschieden werden.