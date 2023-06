Offiziell ist Jorge González seit mehr als zwei Jahren Single. Nun aber gibt es offenbar einen neuen Mann im Leben des "Let's Dance"-Jurors. Wie der 55-Jährige am Rande eines Events verrät, liebt er derzeit nicht nur das Leben, sondern "auch eine Person".

Vor etwas mehr als zwei Jahren gab Jorge González die Trennung von seinem langjährigen Partner bekannt. 25 Jahre waren die zwei zuvor zusammen. Seither gilt der "Let's Dance"-Juror offiziell als Single. Bis jetzt.

Am Rande des 15. Jubiläums von Olivia Jones' "Show Club" in Hamburg erklärte er dem "Berliner Kurier" auf die Frage, ob er verliebt sei: "Natürlich! Ich liebe das Leben, die Familie, die Tiere, die Pflanzen." Dann fügte er aber plötzlich noch an: "Auch in eine Person, ja." Und das war noch nicht alles. Angesprochen auf seine Zukunftsplanung verriet González nämlich zudem: "Wer weiß, vielleicht, irgendwann heirate ich, und dann sage ich: 'Hier sind meine zwei Kinder.'"

Gerüchte über einen neuen Mann im Leben des 55-Jährigen gibt es bereits seit einer Weile. So machte er zum Beispiel Anfang des Jahres Urlaub auf den Seychellen und postete jede Menge Fotos von dort. Wer die Bilder schoss, ließ González offen. Ob zu diesem Zeitpunkt schon die Person im Spiel war, die der Kubaner nun erwähnt hat, ist also nicht bekannt. Fest steht, dass er den Jahreswechsel dort mit Familie und Freunden feierte.

Liebes-Aus nach einem Vierteljahrhundert

Im April 2021 hatte der Choreograf und Tänzer das Aus seiner Langzeitbeziehung öffentlich gemacht. Damals schrieb er: "Nach vielen guten Jahren in meiner Beziehung war es Zeit, weiterzumachen und ein neues Kapitel zu öffnen: Liebe geht, Freundschaft bleibt."

Jorge González ist aufgrund seines extravaganten Stils und seiner lebensfrohen Art in vielen Ländern bekannt und erfolgreich. Seine Heimat Kuba hatte er als junger Mann Mitte der 1980er-Jahre verlassen, um in der damaligen Tschechoslowakei Atom-Nuklearökologie zu studieren. Seitdem arbeitet er auch als Model und Stylist, lebt seit 1991 in Hamburg. In Deutschland wurde González durch seine High-Heels-Auftritte als Catwalk-Trainer 2010 bei "Germany's next Topmodel" bekannt. Seit 2013 sitzt er in der Jury von "Let's Dance".